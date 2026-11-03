TP Hồ Chí Minh: Hơn 321 ngàn trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội

Từ đầu năm 2026 đến nay thông qua việc tăng cường khai thác camera giám sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT qua hình ảnh, trong đó, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Ngoài việc xử lý vi phạm TTATGT trực tiếp trên đường phố, Phòng CSGT còn tập trung xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh để kéo giảm các vụ TNGT xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện.

Số lượng người vi phạm thông qua xử lý vi phạm qua hình ảnh tăng là do người dân vẫn còn mang tâm lý chủ quan, trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là: người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội MBH; điều khiển xe đi trên vỉa hè; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định…

Những lỗi này người điều khiển phương tiện lầm tưởng chỉ bị xử phạt từ hành vi vi phạm trực tiếp từ các tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường; chỉ đến khi nhận được thông báo vi phạm hành chính về TTATGT qua hình ảnh từ lực lượng chức năng, người dân mới nhận thức được khi không có lực lượng CSGT hiện diện trên mặt đường thì những hành vi vi phạm về TTATGT vẫn sẽ được hệ thống camera trên các tuyến đường ghi nhận.

Theo Phòng CSGT, việc tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ tạo được tính răn đe mà còn giúp cho người dân nhận thấy được tính nghiêm minh của pháp luật, mọi hành vi vi phạm về TTATGT thì đều sẽ bị phát hiện và xử lý.

Từ việc xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh sẽ giúp mỗi người dân khi tham gia giao thông nâng cao được ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên đường, góp phần kéo giảm, hạn chế được TNGT, ùn tắc giao thông xảy ra.