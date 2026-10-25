TP Hồ Chí Minh: Hơn 1,8 tỷ đồng học bổng khuyến tài trao tặng sinh viên

Chương trình học bổng khuyến tài-học bổng 1&1 của Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo phương thức một đơn vị hoặc cá nhân tài trợ cho một sinh viên và đồng hành trong suốt quá trình học tập đại học. Mỗi suất học bổng là sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng dành cho sinh viên viết tiếp ước mơ trên giảng đường đại học và trở thành công dân có ích.

Trong năm học 2026-2027, Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh trao học bổng khuyến tài-học bổng 1&1 tặng 322 sinh viên; trong đó, có 76 sinh viên được nhận học bổng lần đầu (con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi...), số lượng sinh viên còn lại tiếp tục nhận học bổng duy trì từ năm học trước. Tổng kinh phí học bổng khuyến tài-học bổng 1&1 trong năm học 2026-2027 là hơn 1,8 tỷ đồng.

Trao học bổng khuyến tài tặng sinh viên năm học 2026-2027.

Qua 26 năm thực hiện, chương trình đã trao học bổng khuyến tài tặng gần 3.000 sinh viên, với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Nhiều sinh viên thụ hưởng học bổng đã tốt nghiệp, trở thành bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, cán bộ Nhà nước, doanh nhân; được tuyên dương danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu, nhà giáo trẻ tiêu biểu, thầy thuốc trẻ tiêu biểu…

Thời gian tới, Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng mạng lưới hội khuyến học các cấp để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Hội hướng đến các mô hình hỗ trợ dài hạn, đồng hành với các học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập đến khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Công tác xét chọn đối tượng thụ hưởng bảo đảm công khai, minh bạch, gắn việc hỗ trợ học tập với sự trưởng thành, tỷ lệ có việc làm của đối tượng thụ hưởng.