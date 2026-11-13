TP. Hồ Chí Minh: Hội sách Côn Đảo kết nối ký ức lịch sử với tri thức

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 được tổ chức tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/11

Với thông điệp “Giữ ký ức - Gieo tri thức - Lan tỏa giá trị”, Hội sách hướng đến phát huy vai trò của sách trong lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Điểm nhấn của Hội sách năm nay là lần đầu tiên tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam, do Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn, được lựa chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt không gian trưng bày và những hoạt động văn hóa.

Những lá thư ghi lại tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước cùng khát vọng hòa bình của người lính trong chiến tranh. Đặt trong không gian lịch sử Côn Đảo, các tư liệu trở thành cầu nối giữa ký ức đấu tranh của thế hệ đi trước với nhận thức, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Trong khuôn khổ Hội sách, sáu không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề được tổ chức, giới thiệu sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nhân vật gắn với lịch sử Côn Đảo; thư tay, nhật ký, bút tích, hiện vật của cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ từng bị giam giữ, đấu tranh và hy sinh tại đây.

Đáng chú ý, không gian giới thiệu những nhân vật huyền thoại Côn Đảo kết hợp công nghệ số hóa thông qua mã QR, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận tư liệu lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động.

Hội sách còn giới thiệu quá trình triển khai, kết quả nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bên cạnh những chuyên đề lịch sử, không gian “Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững” giới thiệu các nội dung về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Côn Đảo - Lời gửi mai sau”, do Nhà hát Kịch TP. Hồ Chí Minh dàn dựng, dự kiến diễn ra tối 19/11 tại Di tích Trại Phú Hải.

Không chỉ giới thiệu sách, Hội sách Côn Đảo năm 2026 còn hướng đến xây dựng những không gian học tập, trải nghiệm văn hóa đọc có khả năng phục vụ cộng đồng lâu dài.

Tại lễ khai mạc ngày 19/11, Ban Tổ chức dự kiến công bố Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo, đồng thời trao tặng sách, học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

Đặc biệt, giai đoạn đầu xây dựng Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo” được triển khai, kết nối với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động này hướng đến từng bước số hóa sách, tư liệu, hình ảnh quý về Côn Đảo, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của người dân tại đảo, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận trực tuyến cho trường học, thư viện và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Một điểm mới khác là mô hình “Thư viện Người” với chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”, dự kiến tổ chức ngày 20/11. Thông qua giao lưu trực tiếp với những cựu tù chính trị Côn Đảo, học sinh, thanh thiếu niên có cơ hội lắng nghe câu chuyện từ nhân chứng lịch sử, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng.

Song song đó, chuỗi hoạt động “Tiết đọc sách” với những chủ đề như “Thư gửi tương lai”, “Cùng em đọc sách”, “Ước mơ của em” được tổ chức nhằm hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần tự học, khát vọng cống hiến trong học sinh.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và lễ tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914.

Thông qua việc kết hợp sách, tư liệu, nghệ thuật, trải nghiệm thực tế và công nghệ số, Hội sách Côn Đảo năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm phương thức tiếp cận di sản, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đồng thời phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Côn Đảo trong không gian phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.