TP. Hồ Chí Minh: Hội Nông dân kết nối nông thôn mới với thị trường đô thị

Buổihọp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh

Theo Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, phạm vi hoạt động của Hội rộng hơn, bao quát cả những vùng sản xuất nông nghiệp lớn, vùng biển, vùng cây công nghiệp, chăn nuôi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, các vấn đề đặt ra cũng đa dạng hơn, từ sản xuất, việc làm, giảm nghèo, môi trường đến liên kết chuỗi, du lịch nông nghiệp và bảo tồn bản sắc cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, Hội đã chuyển cách tiếp cận theo hướng phối hợp với từng địa phương, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái và nâng cao giá trị sản phẩm. Ngày 9/10/2026, Hội Nông dân Thành phố phối hợp với Đảng ủy xã Bình Mỹ ký kết chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái giai đoạn 2026-2030.

Chương trình tập trung vào 4 mô hình gồm “Cánh đồng không rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Không gian OCOP Bình Mỹ”, “Nông dân số Bình Mỹ” và “Du lịch sinh thái ven sông”. Đây được xác định là những mô hình tạo nền tảng để địa phương hướng tới nông thôn mới hiện đại, đồng thời giúp Hội có cơ sở tiếp tục triển khai, đánh giá và nhân rộng cách làm phù hợp tại các địa bàn khác.

Bên cạnh đó là hoạt động kết nối sản phẩm nông nghiệp với thị trường đô thị. Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Câu lạc bộ chủ thể sản phẩm OCOP Thành phố với 72 thành viên. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành không gian để các chủ thể trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hợp tác kinh doanh, nâng cao chất lượng và phát triển các tiêu chí để nâng hạng sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, Hội phối hợp xây dựng Bộ quà tặng sản phẩm OCOP đặc trưng của thành phố, hướng tới tạo thêm một kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Việc đưa sản phẩm OCOP vào các kênh quà tặng của cơ quan, đơn vị cũng được xem là giải pháp mở rộng thị trường, tạo thêm đầu ra cho các chủ thể sản xuất.

Ở chiều ngược lại, từ khu vực đô thị, Hội đang hình thành các điểm kết nối trực tiếp với vùng sản xuất thông qua chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch”. Mô hình “Điểm cung ứng nông sản an toàn” được triển khai tại các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Bình Thạnh và Gia Định.

Đến nay, chương trình có 6 điểm cung ứng, trong đó phường Phú Nhuận có 4 điểm, phường Cầu Kiệu 1 điểm và phường Bình Thạnh 1 điểm. Riêng cửa hàng nông sản an toàn tại số 70-76-78 đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định được vận hành 24/7, góp phần tăng khả năng tiếp cận nông sản an toàn của người dân khu vực đô thị.

Tham gia cung ứng hiện có trên 15 hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp, với sản lượng hàng tuần hơn 1 tấn rau củ, quả, trái cây cùng nhiều sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng. Mô hình qua đó tạo thêm một kênh đưa sản phẩm từ vùng sản xuất đến người tiêu dùng đô thị, đồng thời giúp nông dân tiếp cận trực tiếp thị trường và nâng cao giá trị nông sản.

Sau sáp nhập, yêu cầu kết nối này càng trở nên rõ nét khi thị trường của thành phố được mở rộng, nhưng đi cùng với đó là những đòi hỏi cao hơn về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, logistics và năng lực thương mại. Hội Nông dân thành phố xác định việc tổ chức các mô hình hỗ trợ theo ngành hàng và chuỗi giá trị sẽ ngày càng quan trọng, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi từng xã, phường.

Trong năm 2027, Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục xây dựng các mô hình điểm cấp thành phố về nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại; đồng thời phát triển thương hiệu, thị trường nông sản và hệ thống nhận diện chung cho sản phẩm của nông dân TP. Hồ Chí Minh mới.

Định hướng này sẽ được gắn với truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, các điểm bán nông sản an toàn và kết nối với bếp ăn tập thể, trường học, siêu thị, doanh nghiệp, qua đó tăng cường xúc tiến thương mại giữa các vùng trong Thành phố. Hội cũng đặt mục tiêu phát huy vai trò của nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ nhiệm hợp tác xã và nghệ nhân làng nghề trong chuyển giao kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ, hỗ trợ hộ nghèo và thanh niên nông thôn khởi nghiệp.