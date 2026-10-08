TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn, bảo đảm an ninh, trật tự

Phó Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, theo chương trình, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI 7 dự án án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh hội thảo

Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự; triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn công tác và yêu cầu đặt ra tại cơ sở

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn công tác và yêu cầu đặt ra tại cơ sở; qua đó làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý cũng như sự cần thiết ban hành 7 dự án luật.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành các dự án luật, nhất là trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, chuyển đổi số ngày càng sâu rộng và nhiều vấn đề mới phát sinh, qua đó góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các ý kiến tập trung phân tích những vấn đề còn vướng mắc, đồng thời góp ý tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng cụ thể, khả thi, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn công tác và yêu cầu đặt ra tại cơ sở

Trong thời gian tới, để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân đối với các dự án luật, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý từ thực tiễn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin trên các phương tiện truyền thông để người dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án luật đối với đời sống xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cùng với đó, cần tiếp tục lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình hoàn thiện dự thảo, bảo đảm các quy định sau khi được ban hành có tính khả thi cao, dễ thực hiện và thực sự đi vào cuộc sống.