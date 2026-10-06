TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng năng lực kết nối

Tăng tốc hoàn thiện mạng lưới giao thông

TP. Hồ Chí Minh có 98 dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật đặc biệt quan trọng giai đoạn 2025 - 2030

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2025-2030 thành phố có 98 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, được triển khai bằng nhiều nguồn lực từ đầu tư công, đối tác công tư (PPP) đến đầu tư trực tiếp.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã chỉ đạo khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm, trải rộng từ đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc đến cầu và các trục cửa ngõ. Nhiều dự án có vai trò tăng kết nối giữa khu vực trung tâm với các cửa ngõ và không gian phát triển mới như metro số 2, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, cầu đường Bình Tiên, Vành đai 4, nâng cấp Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1.

Dự kiến trong trong quý IV một số công trình lớn dự kiến khởi công gồm cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3 và nâng cấp Quốc lộ 22.

Cùng thời gian này, thành phố tập trung thúc tiến độ các dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV, đáng chú ý có Vành đai 3, nút giao An Phú, Quốc lộ 50 và mở rộng đường nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2.

Việc đồng thời thúc đẩy các tuyến vành đai, cao tốc, cầu và trục cửa ngõ hướng tới hình thành mạng lưới giao thông có tính liên kết cao hơn, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm với sân bay, cảng biển và các khu vực phát triển mới.

Song song với các dự án lớn, thành phố tiếp tục chỉnh trang các tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ Đông Bắc; rà soát, duy tu hệ thống thoát nước, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng, bảo đảm an toàn hạ tầng trong những tháng cuối năm.

Giảm ùn tắc bằng tổ chức giao thông và công nghệ

TP. Hồ Chí Minh tăng ứng dụng AI trong điều hành giao thông, góp phần giảm ùn tắc tại các khu vực có lưu lượng phương tiện cao

Trong khi các dự án lớn cần thời gian hoàn thành, một hướng được thành phố tập trung là khai thác hiệu quả hơn hạ tầng hiện hữu để giảm áp lực giao thông trước mắt.

Các công trình đường chui, cầu dẫn, cầu vượt đi bộ, bãi đỗ xe và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng tiếp tục được triển khai. Thành phố cũng dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép trong năm 2026, hướng tới đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Cùng với giải pháp công trình, việc tổ chức dòng phương tiện được điều chỉnh theo lưu lượng thực tế. Các nút giao có nhiều xung đột được rà soát; phương án phân làn được tính toán theo loại phương tiện và từng thời điểm. Một số tuyến có lưu lượng lớn như Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng được nghiên cứu tổ chức làn đường linh hoạt theo thời gian trong ngày.

Tại những khu vực đang thi công metro số 2, nút giao An Phú và các dự án giao thông lớn, tình hình lưu thông được theo dõi để điều chỉnh phân luồng, hạn chế ảnh hưởng của công trường đến việc đi lại.

Công nghệ cũng được đưa sâu hơn vào điều hành giao thông. Thành phố nghiên cứu kết nối hệ thống đèn tín hiệu bên trong Vành đai 2 về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển đèn tín hiệu tại một số khu vực thường xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Về dài hạn, kế hoạch giảm ùn tắc giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai theo hai bước. Giai đoạn đầu tập trung xử lý những vấn đề cấp bách, tạo chuyển biến nhanh; giai đoạn tiếp theo hướng tới duy trì giao thông thông suốt, nâng chất lượng vận hành đô thị. Cùng với các dự án đường bộ, thành phố đặt mục tiêu triển khai 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 187km đến năm 2030.

Vận tải hành khách công cộng, đường thủy và công nghệ số cũng được xác định là những thành tố quan trọng để khai thác hiệu quả hơn mạng lưới hiện hữu. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, cầu, metro và trục cửa ngõ từng bước kết nối, năng lực giao thông của TP. Hồ Chí Minh sẽ được nâng lên từ cả hạ tầng mới và hiệu quả vận hành toàn mạng lưới.