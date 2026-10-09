TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục trong tháng 10/2026

Một bữa ăn bán trú của học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 10699/KH-SGDĐT về cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành GD-ĐT thành phố.

Mục tiêu cốt lõi của đợt cao điểm là xây dựng và bảo đảm hệ thống dữ liệu ngành giáo dục đạt chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong đó, ba nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu gồm: số hóa văn bằng, triển khai học bạ số, và hoàn thiện các CSDL ngành phục vụ việc hoạch định chính sách, kết nối trực tiếp với CSDL quốc gia. Đồng thời, khắc phục các hạn chế về dữ liệu chưa đầy đủ, chưa cập nhật thường xuyên, dữ liệu chưa làm sạch gắn số định danh cá nhân, ký số chưa toàn diện…

Sở GD-ĐT đề ra các mục tiêu cụ thể: Chậm nhất trong tháng 10/2026, hoàn thành ký số xác thực dữ liệu, cập nhật dữ liệu và số hóa học bạ của năm học 2025-2026; bảo đảm điều kiện số hóa 100% học bạ học sinh lớp 12 năm học 2026-2027 trước 20/10/2026 để phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027; hoàn thành số hóa 100% văn bằng cấp từ năm 2000 đến nay trước 20/10/2026; văn bằng cấp mới cập nhật trong 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp; hoàn thành đồng bộ Học bạ số các năm học trước trong cùng cấp học đối với học sinh đang học trước ngày 20/11/2026; hoàn thành số hóa học bạ các năm học trước theo lộ trình của Bộ GD-ĐT trước 31/12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Sở GD-ĐT đề nghị các phòng thuộc Sở, UBND phường, xã, đặc khu, cơ sở giáo dục phân công 1 lãnh đạo phụ trách, 1 đầu mối thường trực; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ.

Nhằm đôn đốc thực hiện, tiến độ số hóa của từng đơn vị sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày trước 16h trên hệ thống báo cáo nhanh trực tuyến (https://hcm.edu.vn). Những đơn vị chậm trễ hoặc có tỷ lệ dữ liệu thấp sẽ bị công khai danh sách và phải nộp văn bản giải trình. Kết quả hoàn thành chiến dịch sẽ được đưa vào làm tiêu chí đánh giá KPI Quý IV/2026 của thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.