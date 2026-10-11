TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thiện cơ chế phát triển văn hóa, kinh tế ban đêm

Tạo động lực phát triển kinh tế ban đêm

TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển kinh tế ban đêm linh hoạt theo từng khu vực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, môi trường

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hồ Chí Minh đang rà soát công tác chuẩn bị những dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, dự kiến trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến tham mưu UBND thành phố 11 nội dung, trong đó có 10 nội dung triển khai Luật Phát triển đô thị. Trọng tâm rà soát là 5 dự thảo liên quan đến phát triển kinh tế ban đêm, hỗ trợ người thực hành di sản, bảo vệ công trình có giá trị, hoàn thiện danh mục di sản và quy trình tu bổ di tích.

Đối với chính sách phát triển kinh tế ban đêm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cơ bản thống nhất chủ trương trình nghị quyết tại kỳ họp tới, đồng thời đề nghị làm rõ cơ chế thu hút người dân, du khách tham gia.

Trong đó, dự thảo cần xác định cụ thể những hoạt động, sự kiện được ngân sách thành phố hỗ trợ; phạm vi, tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm. Khung giờ hoạt động cần linh hoạt theo đặc điểm từng khu vực, bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, giao thông và môi trường.

Những đề xuất ưu đãi thuế, tiền thuê đất, xúc tiến quảng bá cũng cần được rà soát kỹ về thẩm quyền, điều kiện áp dụng. Mục tiêu là hình thành cơ chế đủ sức thúc đẩy hoạt động kinh tế ban đêm, đồng thời bảo đảm trật tự đô thị, chất lượng sống của người dân.

Với chính sách hỗ trợ nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa, người trực tiếp làm việc tại di tích, Ban đề nghị phân định rõ từng nhóm đối tượng để tránh chồng chéo.

Chính sách đãi ngộ người được Nhà nước phong tặng danh hiệu cần được nghiên cứu trong một cơ chế chung, bảo đảm sự đồng bộ giữa những lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Riêng dự thảo nghị quyết này tập trung hỗ trợ câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa phi vật thể, người trông coi di tích, chi phí hoạt động của di tích xếp hạng không thuộc sở hữu toàn dân.

Việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng sẽ giúp nguồn lực hỗ trợ đến với những tổ chức, cá nhân trực tiếp gìn giữ, thực hành, truyền dạy di sản trong cộng đồng.

Hoàn thiện chính sách bảo tồn di sản

TP. Hồ Chí Minh rà soát, hoàn thiện danh mục di sản văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị để ưu tiên bảo tồn, phát huy sau sắp xếp

Đối với chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tôn tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ đối tượng hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn công trình, trình tự thực hiện, phương thức thanh quyết toán kinh phí.

Những quy định này cần đủ cụ thể để có thể áp dụng ngay sau khi nghị quyết được thông qua, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Một nội dung khác được quan tâm là hoàn thiện danh mục di sản, khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc cần tập trung nguồn lực bảo vệ trong không gian TP. Hồ Chí Minh sau sắp xếp.

Ban đề nghị chuẩn hóa tên gọi di sản văn hóa phi vật thể, thống nhất biểu mẫu phụ lục, cập nhật đầy đủ biệt thự nhóm 1, nhóm 2, tượng đài, công trình nghệ thuật tiêu biểu. Đặc biệt, cần tiếp tục rà soát những công trình, biệt thự thuộc khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, bảo đảm danh mục phù hợp không gian phát triển mới.

Đối với quy trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, Ban đề nghị chỉ quy định nội dung thuộc thẩm quyền được Luật Phát triển đô thị giao, không mở rộng sang lĩnh vực quy hoạch di tích.

Sở Văn hóa và Thể thao được đề nghị làm đầu mối chủ trì thẩm định liên ngành. Quy trình tham vấn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ chế báo cáo UBND thành phố khi phát sinh ý kiến khác nhau giữa những cơ quan liên quan cũng cần được xác định rõ.

Theo Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Cao Thanh Bình, với số lượng nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ Sáu khá lớn, chất lượng, tính khả thi của từng chính sách phải được đặt lên hàng đầu. Các dự thảo cần bám sát thẩm quyền được giao, hạn chế quy định lại nội dung pháp luật hiện hành; xác định rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chí, trình tự thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan.

Việc hoàn thiện những nghị quyết lần này hướng tới xây dựng cơ chế phù hợp đặc thù TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế ban đêm, bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa trong không gian đô thị mới.