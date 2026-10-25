TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thiện cơ chế phát triển khu thương mại tự do và kinh tế biển

Hoàn thiện cơ chế đặc thù, khai thác lợi thế phát triển

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế phát triển khu thương mại tự do, logistics tích hợp và kinh tế biển nhằm thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Hai dự thảo nghị quyết đang được TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, hoàn thiện gồm nghị quyết quy định về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố và nghị quyết quy định danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo Điều 39 Luật Phát triển đô thị.

Việc xây dựng hai nghị quyết nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, phát huy lợi thế thương mại, logistics và kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Văn Danh, dự thảo nghị quyết về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp tập trung quy định việc thành lập, điều chỉnh, tổ chức quản lý, hoạt động đầu tư và cơ chế ưu đãi, hỗ trợ. Chính sách hướng tới phát huy lợi thế cảng biển, logistics, thương mại, thu hút đầu tư, hình thành những không gian phát triển kinh tế có tính liên kết cao.

Đối với kinh tế biển, Phó Giám đốc Sở Tài chính Quách Ngọc Tuấn cho biết, dự thảo nghị quyết tập trung xác định phạm vi, đối tượng áp dụng và danh mục ngành, lĩnh vực dự kiến được hưởng ưu đãi, hỗ trợ, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của thành phố.

Yêu cầu đặt ra là làm rõ điều kiện áp dụng chính sách, thẩm quyền quyết định, trách nhiệm tổ chức thực hiện và khả năng huy động nguồn lực.

Đối với Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện gồm mô hình quản lý, cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng, điều kiện hưởng ưu đãi và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Với kinh tế biển, trọng tâm là rà soát danh mục ngành, lĩnh vực được hỗ trợ, điều kiện xác định dự án và sự thống nhất giữa chính sách đề xuất với pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế cùng những quy định chuyên ngành.

Các dự thảo cũng cần đánh giá đầy đủ tác động chính sách, xác định rõ nguồn lực thực hiện, hạn chế chồng chéo hoặc phát sinh vướng mắc khi triển khai. Cơ chế ưu đãi phải tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển bền vững.

Bảo đảm tính khả thi, tạo động lực tăng trưởng mới

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế phát triển khu thương mại tự do, logistics tích hợp và kinh tế biển, tạo động lực tăng trưởng mới

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, việc sớm cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng, lợi thế và mở rộng nguồn lực phát triển.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cần hoàn thiện phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị. Chính sách phải có căn cứ pháp lý vững chắc, phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Văn Thọ lưu ý việc xây dựng hai nghị quyết phải bám sát Luật Phát triển đô thị và pháp luật liên quan, bảo đảm nội dung cụ thể hóa thuộc đúng thẩm quyền của HĐND thành phố, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Theo đó, cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nguồn lực, tác động dự kiến, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Những nội dung còn ý kiến khác nhau phải được rà soát, giải trình đầy đủ trước khi hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố xem xét.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Công Danh đề nghị các sở, ngành rà soát toàn diện hai dự thảo nghị quyết, nhất là thẩm quyền, điều kiện áp dụng chính sách, mô hình quản lý và nguồn lực thực hiện.

Việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý phải bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Hoạt động khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách là bước nhận diện những vấn đề cần hoàn thiện trong quá trình xây dựng chính sách, chưa phải phiên thẩm tra chính thức các dự thảo nghị quyết.

Việc hoàn thiện hai nghị quyết không chỉ nhằm mở rộng cơ chế ưu đãi mà còn phải bảo đảm khả năng thực thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đây là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh phát huy lợi thế thương mại, logistics và kinh tế biển, từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới.