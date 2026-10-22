TP Hồ Chí Minh hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Đây là thông tin ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 22/10.

Sở Nội vụ đã phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện an táng chu đáo, trang trọng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, góp phần lan tỏa sâu rộng công tác đền ơn đáp nghĩa và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Phát huy các kết quả đó, trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân theo quy định pháp luật (bao gồm mai táng phí, trợ cấp một lần và chế độ thờ cúng liệt sĩ...). Trọng tâm là tham mưu phê duyệt cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn; rà soát, phê duyệt danh sách điều dưỡng tập trung và tại nhà.

Đồng thời, thành phố đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về thành phố quản lý; tích cực tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chủ động lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo ông Trần Quốc Khánh, trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã hoàn tất chi trả quà Tết Nguyên đán cho 78.264 người có công và thân nhân (kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng); trao tặng quà của Chủ tịch nước dịp 27/7 cho 73.197 người có công và thân nhân (hơn 22,2 tỷ đồng).