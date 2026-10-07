TP Hồ Chí Minh hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cụm 3

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo.

Cụm diễn tập số 3 gồm 7 xã, phường: Bến Cát, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú An, Thới Hòa, Bàu Bàng và Trừ Văn Thố. Cuộc diễn tập diễn ra 3 giai đoạn, gồm 5 vấn đề huấn luyện. Trong đó, phần vận hành cơ chế đã thực hiện đúng quy trình cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt, gắn với đặc thù địa bàn 7 xã, phường có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động của khu vực Bình Dương trước đây.

Một tình huống giả định trong diễn tập.

Cùng với đó, phần thực binh bảo đảm sát với thực tiễn quốc phòng, an ninh địa phương. Các tình huống được lực lượng diễn tập xử trí đúng mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao quà động viên các lực lượng tham gia tốt diễn tập.

Đợt diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tại các xã, phường của TP Hồ Chí Minh sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, lực lượng vũ trang được nâng cao trình độ tham mưu, phối hợp hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu.