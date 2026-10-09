TP. Hồ Chí Minh hoàn tất tháo gỡ gần 670 dự án tồn đọng

TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 669 trong tổng số 1.338 dự án tồn đọng. Ảnh minh họa: Tiến Lực - TTXVN

UBND TP. Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tháo gỡ theo thẩm quyền cho 669 dự án còn lại. Thông tin từ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5/9, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.338 dự án, công trình, khu đất tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ (được theo dõi đồng thời trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính và Hệ thống 45 của Sở Tài chính Thành phố).

Số dự án này bao gồm 421 dự án chuyển tiếp và 500 dự án được bổ sung (đăng ký mới), với quy mô diện tích hơn 30.691 ha, tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng. Toàn bộ số dự án đã có định hướng xử lý, được triển khai gỡ vướng qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu thực hiện theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 của UBND TP. Hồ Chí Minh với 838 dự án. Báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 34, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và mở rộng không gian quản lý đô thị, TP. Hồ Chí Minh đã quyết liệt rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình tồn đọng kéo dài.

Qua rà soát, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ, hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với toàn bộ 838 dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Tổng mức đầu tư được khơi thông trên 206.000 tỷ đồng và giải phóng diện tích đất trên 17.000 ha đất; trong đó, 417 dự án đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao đưa vào vận hành khai thác xã hội. Còn lại 393 dự án cơ bản hoàn thành và 28 dự án thực hiện theo lộ trình.

Đánh giá kết quả sau một năm thực hiện Kế hoạch số 34, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố đã đạt kết quả tích cực trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, cơ bản hoàn thành giải phẫu “cục máu đông” tác động tới phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua.

Ở giai đoạn hai, thực hiện theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/5/2026 giải quyết 921 dự án (gồm 421 dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch số 34 và 500 dự án mới), UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao 7 cơ quan chủ trì tháo gỡ, gồm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thanh tra Thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện lũy kế đến ngày 28/9/2026, thành phố đã hoàn tất tháo gỡ 669/1.338 dự án (đạt tỷ lệ 50%).

Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả năm 2026, TP. Hồ Chí Minh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026 là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án đầu tư ngoài ngân sách, cùng với xử lý các dự án, công trình, khu đất và tài sản công tồn đọng.

UBND TP. Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tháo gỡ theo thẩm quyền cho 669 dự án tồn đọng còn lại. Thành phố đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đang triển khai, dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng và các dự án có khả năng tạo nguồn lực lớn nhưng còn vướng mắc.

Qua đó phân loại từng dự án theo tình trạng pháp lý và khả năng triển khai; xác định rõ vấn đề cần giải quyết về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng và thủ tục liên quan.

Thành phố ưu tiên tháo gỡ các dự án có khả năng triển khai ngay, có quy mô lớn, tạo việc làm, tạo nguồn thu và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Đối với dự án không còn khả năng thực hiện hoặc vi phạm quy định, thành phố xác định xử lý theo đúng pháp luật, bảo đảm thu hồi và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Trong quý IV, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, phân loại toàn bộ dự án, công trình, khu đất, nhà, đất và tài sản công còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính; qua đó xác định rõ tình trạng pháp lý, phương án xử lý và tiến độ thực hiện đối với từng trường hợp. Thành phố nhất quán chủ trương không để đất đai, nhà và tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả hoặc chậm xử lý do thiếu phối hợp, đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh nhận định, kết quả gỡ vướng các dự án tồn đọng, kéo dài trong thời gian vừa qua là “tin mừng” cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân mua nhà. Theo ông Châu, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp có thẩm quyền, cùng sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, đã hoàn tất việc tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho trên 650 dự án tồn đọng, kéo dài nên thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh những tháng qua đã có chuyển biến tích cực.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết thêm, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh rất kỳ vọng kỳ họp tới đây của Quốc hội, diễn ra vào tháng 10-11/2026, sẽ “thể chế hóa” đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và các luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông; trong đó có các dự thảo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư (sửa đổi)…; đồng thời các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực đất đai và nguồn vốn đầu tư để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và ít nhất 20 năm tiếp theo.