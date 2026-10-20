TP Hồ Chí Minh: Hoa tươi đắt hàng trong Ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhiều người dân tranh thủ trước giờ đi làm ghé các tiệm hoa tươi mua hoa tặng người thân, bạn bè nhân ngày 20/10.

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, sáng 20/10, không khí mua bán khá nhộn nhịp. Nhiều người tranh thủ ghé chợ trước giờ đi làm để chọn hoa tặng mẹ, vợ, bạn bè và đồng nghiệp. Người bán liên tục tư vấn, gói hoa, hoàn thiện sản phẩm để giao khách.

Lượng khách đến chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ tăng cao dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các cửa hàng bày bán nhiều mẫu hoa bó, giỏ hoa và lẵng hoa. Hoa hồng, đặc biệt là hồng phấn, tiếp tục được nhiều khách lựa chọn nhờ màu sắc nhẹ nhàng, dễ kết hợp. Hoa ly, cẩm tú cầu, đồng tiền, cát tường và tulip cũng được quan tâm. Những bó hoa nhỏ, giá vừa túi tiền thu hút khách mua lẻ.

Anh Nguyễn Quang Nhật, ngụ phường Bến Thành, cho biết năm nay anh chọn được bó hoa tặng mẹ với mức giá thấp hơn những lần mua trước. “Mọi năm, tôi mua một bó hoa có khi hết 150.000 – 180.000 đồng, nhưng năm nay chỉ với 110.000 đồng đã mua được bó khá lớn. Hoa đẹp, nhiều loại để chọn, giá cũng hợp lý. Tôi chọn hoa hồng phấn vì màu nhẹ nhàng, phù hợp tặng mẹ”, anh Nhật chia sẻ thêm.

Các đấng mày râu chọn mua hoa tặng người thân, mẹ tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh.

Theo các chủ tiệm hoa tươi tại TP Hồ Chí Minh, người mua có xu hướng cân nhắc chi tiêu, ưu tiên sản phẩm phù hợp ngân sách. Trước đây, những năm trước, đa số khách hàng chọn mua các bó hoa từ 500.000 đồng trở lên thì năm nay, mức giá khoảng 200.000 – 400.000 đồng/bó lại được khách hàng quan tâm nhiều hơn. Giá một số loại hoa nhỉnh hơn ngày thường 10 -15% chứ không tăng gấp đôi, gấp ba như cùng kỳ năm ngoái.

Chị Ngô Minh Thúy, chủ tiệm hoa Ngọc Thúy, phường Vườn Lài, cho biết khách năm nay có xu hướng đặt hoa sớm. Việc chủ động chọn mẫu, thống nhất giá và thời gian nhận giúp khách có thêm lựa chọn, đồng thời giúp cửa hàng chuẩn bị nguyên liệu, sắp xếp nhân sự.

Các loại hoa tươi được bày bán khá nhiều tại chợ hoa tươi lớn nhất TP Hồ Chí Minh.

“Nhiều khách hàng đã đặt hoa trước vài ngày thay vì đợi sát ngày lễ. Vì dịp 20/10 năm nay rơi vào giữa tuần, họ chủ động chuẩn bị để tặng người thân và đồng nghiệp. Lượng khách vẫn khá đông, trong khi giá hoa tương đối ổn định và không tăng đột biến”, chị Thúy cho biết.

Tương tự, đại diện shop hoa Mộc Miên, phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh, cho biết sức mua dịp 20/10 năm nay tăng khoảng 10 – 20% so với năm trước. Shop đã ngừng nhận đơn từ chiều 19/10 để tập trung hoàn thiện sản phẩm, bảo đảm giao đúng thời gian cho khách.

Các cửa hàng bày bán nhiều mẫu hoa bó, giỏ hoa với màu sắc và mức giá đa dạng.

"Sáng nay 20/10, shop chủ yếu giao hoa cho khách đặt trước đó vài ngày, phần lớn là doanh nghiệp và trường học. Hoa hồng vẫn được lựa chọn nhiều nhất, kết hợp với hoa phụ, giấy gói theo yêu cầu. Giá một số loại hoa có tăng, song shop tư vấn mẫu phù hợp với ngân sách khách hàng", đại diện cửa hàng hoa tươi Mộc Miên cho biết thêm.

Một số shop hoa phải dán bảng thông báo ngưng nhận đơn để phục vụ các đơn hàng đặt trước đó.

Theo các tiểu thương hoa tươi tại TP Hồ Chí Minh, nguồn cung năm nay khá dồi dào với nhiều mức giá, giúp người mua dễ chọn món quà phù hợp cho ngày 20/10. Bên cạnh khách đã đặt trước, một số cửa hàng vẫn phục vụ trực tiếp, đáp ứng nhu cầu tặng hoa trong ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Nhân viên cửa hàng chuẩn bị hoa để giao cho những khách đã đặt trước ngày lễ.

Các nhân viên giao hoa làm việc hết công suất trong sáng ngày 20/10.

Người bán tất bật lựa hoa, phối màu và gói sản phẩm theo yêu cầu của khách.

Những bó hoa có giá vừa túi tiền và có màu hồng phấn luôn thu hút khách mua lẻ trong dịp 20/10.