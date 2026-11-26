Mặt bằng dự án đường Vành đai 2 đang được giải toả để các nhà thầu thi công kịp tiến độ.

Ngày 26/11, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ thường xuyên cập nhật nhu cầu tuyển dụng và tìm việc, đồng thời mở rộng các phiên giao dịch việc làm theo ngành nghề, nhóm lao động tại xã, phường. Các phiên giao dịch sẽ kết nối người lao động với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để người dân có thể chọn khóa học ngắn hạn phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Qua thống kê cho thấy, hiện nhu cầu chuyển đổi việc làm đặt ra tại nhiều xã thuộc khu vực Bình Dương trước đây như: Phước Hòa, An Long, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Nguyên nhân do Thành phố đang thu hồi đất tại các địa bàn này để triển khai nhiều công trình giao thông và khu công nghiệp, trong đó có cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường Vành đai 4 và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Theo ông Trần Quốc Khánh, người có đất thu hồi thuộc diện áp dụng Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Người lao động đủ điều kiện có thể được hỗ trợ học nghề, vay vốn ưu đãi để tạo việc làm hoặc nhận hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề được tính vào chi phí đầu tư dự án hoặc tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành chính sách cho vay giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đang tham mưu UBND Thành phố ban hành quy định thay thế Quyết định số 98/2024/QĐ-UBND về mức hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

Người lao động có thể tìm việc trực tiếp tại các sàn giao dịch việc làm do Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 11, các đơn vị đã giải ngân hơn 61.848 tỷ đồng trong tổng số hơn 64.348 tỷ đồng vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 141 dự án. Sở dự kiến tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 99,5% vào cuối năm.

Hiện nay, các địa phương đã bàn giao 98% mặt bằng dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Dự án cần thu hồi gần 333 ha đất, ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Phước Hòa đạt 99%, còn xã An Long đã bàn giao 98% mặt bằng. Các địa phương đang rà soát hồ sơ, giải quyết kiến nghị của người dân và phấn đấu bàn giao phần diện tích còn lại trước ngày 15/12.

Tại dự án mở rộng đường Lương Định Của, ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết địa phương cần thu hồi 22.012 m² đất của 67 hộ với tổng vốn bồi thường 1.663 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 60 hộ đã đồng thuận với chính sách bồi thường, trong đó 21 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Phường tiếp tục đối thoại và rà soát kiến nghị của các hộ chưa đồng thuận.