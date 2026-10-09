TP Hồ Chí Minh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đưa hàng vào siêu thị

Các đại biểu trao đổi giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Ngày 9/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt”, gắn với chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Ngày hội mở đầu việc triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” tại TP Hồ Chí Minh, nhằm phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, cho biết đề án đặt ra định hướng dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, việc kết nối nguồn lực công và tư có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai đề án. Các nguồn lực này sẽ hỗ trợ nữ doanh nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận các điều kiện phát triển tốt nhất.

Đại diện các đơn vị kí kết hợp tác giúp phụ nữ khởi nghiệp và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo đó, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” sẽ hỗ trợ các cơ sở khởi nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín và mở rộng đầu ra bằng việc minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Chương trình sẽ tạo thêm nguồn lực phát triển và cơ hội tiếp cận thị trường cho phụ nữ để từng bước làm chủ kinh tế.

Dưới góc độ nhà phân phối, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, muốn gia nhập hệ thống phân phối hiện đại từ chương trình tíck xanh trách, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ cần hoàn thiện quy trình sản xuất minh bạch từ đầu vào đến đầu ra.

Cụ thể, nhà sản xuất, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ phải tuân thủ quy định pháp luật, công bố chất lượng và minh bạch thông tin sản phẩm rõ ràng từ nguyên liệu đầu vào đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Thực tế, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Vì vậy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần thực hiện trách nhiệm công bố thông tin trong toàn bộ quá trình sản xuất đến khi ra thị trường.

Người tiêu dùng tiếp cận nhiều sản phẩm do phụ nữ làm chủ tại Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, hệ thống phân phối đóng vai trò làm cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất phải duy trì chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm với sản phẩm để giữ được chỗ đứng trên quầy kệ của hệ thống phân phối. Đơn vị sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các cơ quan liên quan để tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu sản phẩm “tick xanh trách nhiệm” của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vào hệ thống phân phối. Việc này cũng giúp hệ thống phân phối có thêm nguồn hàng minh bạch và uy tín từ chính các phụ nữ làm chủ.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, yêu cầu khi các mặt hàng tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trước tiên cần bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch thông tin về quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Việc đáp ứng các tiêu chí trên giúp doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, tạo dựng uy tín và thuận lợi hơn khi kết nối với hệ thống phân phối. Người tiêu dùng cũng có thêm căn cứ lựa chọn hàng hóa, kiểm tra xuất xứ và an tâm khi sử dụng sản phẩm trong sinh hoạt.