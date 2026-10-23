TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến an toàn với tên miền quốc gia '.VN'

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế số, xã hội số bằng việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn”. Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 565/KH-UBND về triển khai “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trên địa bàn giai đoạn 2026-2030”.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cùng các hợp tác xã xây dựng một bản sắc trực tuyến đáng tin cậy bằng việc đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và các dịch vụ số đi kèm như website, thư điện tử hay dịch vụ lưu trữ… để dễ dàng giới thiệu sản phẩm, khẳng định thương hiệu cá nhân và tổ chức, từ đó mở rộng hoạt động giao thương trên môi trường mạng.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, Chỉ số chuyển đổi số (DTI) đạt từ 0,75 trở lên, đưa thành phố vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Song song đó, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP được định hướng đạt tối thiểu 30%, hướng tới mục tiêu 40%, đồng thời cải thiện rõ rệt Chỉ số thương mại điện tử.

TP. Hồ Chí Minh đưa ra những chính sách ưu đãi tập trung vào 2 nhóm sản phẩm mũi nhọn “biz.vn” và “id.vn”. Ảnh minh họa

Để thu hút sự quan tâm lớn của người dùng, TP. Hồ Chí Minh đưa ra chính sách ưu đãi tập trung vào hai dòng sản phẩm tên miền mũi nhọn: Tên miền “biz.vn” dành cho kinh doanh (các doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 1 năm và các hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được hưởng chính sách miễn phí hoàn toàn lệ phí đăng ký và phí duy trì trong 2 năm đầu tiên, kèm theo gói dịch vụ số hỗ trợ như website và email). Ở nhóm này, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới lũy kế ít nhất 30.000 tên miền tính đến năm 2030.

Đối với tên miền “id.vn” dành cho cá nhân hướng đến đối tượng công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 23 tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Nhóm người trẻ này cũng được miễn phí lệ phí đăng ký và phí duy trì trong 2 năm cho tên miền "id.vn" đầu tiên để xây dựng blog cá nhân, CV trực tuyến hay hồ sơ năng lực số. Mục tiêu đặt ra là đạt lũy kế tối thiểu 60.000 tên miền "id.vn" mới.

Để chương trình mang tính bền vững, thành phố đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2030, tỷ lệ duy trì hoạt động của các tên miền đăng ký mới phải đạt tối thiểu 70% (tương đương ít nhất 21.000 tên miền "biz.vn" và 42.000 tên miền "id.vn" hoạt động ổn định).

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp, phương án mở rộng ưu tiên hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các tổ chức tôn giáo và cơ sở bảo trợ xã hội. Thanh niên, sinh viên DTTS sẽ được định hướng lồng ghép dùng tên miền cá nhân để tạo lợi thế số. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn các cơ sở tôn giáo đăng ký tên miền chính thống như “.org.vn” hay “.vn” được xem là giải pháp kịp thời nhằm thiết lập kênh thông tin tin cậy, ngăn chặn tình trạng mạo danh để lừa đảo trục lợi trên không gian mạng.

Đặc biệt, chương trình cam kết rà soát và hỗ trợ 100% chủ thể sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên có nhu cầu được sở hữu tên miền quốc gia và xây dựng trang web quảng bá, giúp nông sản, đặc sản địa phương vươn xa an toàn.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch trên theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.