TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí điều trị cho 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Tại chương trình, mỗi bệnh nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 210.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 2 tỷ 084 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh tài trợ.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà tặng cho các bệnh nhân.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh chia sẻ, quá trình điều trị bệnh kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo áp lực lớn về kinh tế, công việc và cuộc sống gia đình. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, chi phí khám, chữa bệnh có thể trở thành gánh nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì điều trị.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, chương trình không chỉ hỗ trợ một phần chi phí điều trị mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với người bệnh. Những suất hỗ trợ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt, động viên bệnh nhân và gia đình thêm nghị lực, kiên trì điều trị và vượt qua nghịch cảnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao quà tặng cho các bệnh nhân.

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) và 48 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh (25/10/1978 – 25/10/2026).

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ bệnh nhân đến đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh.

Thông qua việc kết nối các nguồn lực xã hội, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo, đưa sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng không chỉ góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí điều trị mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình, hướng đến một thành phố nhân văn và phát triển bền vững.