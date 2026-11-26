Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trao quà Tết Đinh Mùi sớm cho người lao động.

Chiều 26/11, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết chương trình chăm lo Tết năm 2027 của Thành phố dự kiến hỗ trợ 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Các chuyến xe dự kiến xuất phát ngày 31/1/2027, các chuyến tàu khởi hành ngày 1/2 và các chuyến bay khởi hành ngày 2/2.

Chương trình xét hỗ trợ đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về quê và phù hợp với tuyến, lịch vận chuyển. Các cấp công đoàn ưu tiên người thu nhập thấp, bị giảm việc làm, nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết. Đối với vé xe, các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 20/12/2026. Công đoàn cơ sở tiếp nhận đăng ký sớm hơn để kịp xét chọn.

Ngoài chương trình của Thành phố, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp triển khai chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự kiến hỗ trợ 1.200 vé tàu và 260 vé máy bay khứ hồi. Chuyến tàu Công đoàn dự kiến khởi hành từ ngày 31/1 đến ngày 2/2/2027, lượt về ngày 12/2. Chuyến bay Công đoàn dự kiến khởi hành ngày 1/2, lượt về vào ngày 10/2 và ngày 15/2.

Người lao động vui vẻ nhận quà Tết sớm tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình của Tổng Liên đoàn xét đoàn viên, người lao động có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc, làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp đã đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31/10/2026 và đáp ứng tiêu chí xét chọn. Chương trình ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đón Tết đối với vé máy bay và từ 2 năm đối với vé tàu. Trong chỉ tiêu được phân bổ, chương trình xem xét hỗ trợ tối đa một người thân đi cùng chuyến bay hoặc 3 người thân đi cùng chuyến tàu.

Người lao động đăng ký qua công đoàn cơ sở và cung cấp thông tin về hoàn cảnh, hành trình, số năm chưa về quê cùng giấy tờ cần thiết để xuất vé. Tại nơi chưa có công đoàn cơ sở, người lao động có thể liên hệ công đoàn xã, phường, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách. Các chương trình vé tàu, máy bay có thời hạn đăng ký riêng. Đơn vị tổ chức sẽ thông báo giờ khởi hành, hành trình và điểm đón, trả sau khi thống nhất với đơn vị vận chuyển và phê duyệt danh sách.

Về vấn đề lương, thưởng Tết, ông Phùng Thái Quang cũng cho biết, Liên đoàn Lao động Thành phố đã yêu cầu các cấp công đoàn làm việc với doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất, việc làm và phương án chăm lo Tết. Công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn và đề nghị doanh nghiệp phấn đấu công khai kế hoạch thưởng Tết trước ngày 30/11. Doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng cần thông báo tiến độ và thời điểm công bố để người lao động biết.