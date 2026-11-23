Công trình Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu được khánh thành đúng dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, mở thêm không gian bảo tồn, giới thiệu di sản nghệ thuật của người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bài ca vọng cổ và cải lương Nam Bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) đã bố trí quỹ đất rộng 11.300m² tại quê hương của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu để xây dựng công trình. Tỉnh đã vận động, huy động các nguồn lực xây dựng công trình nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu đối với nghệ thuật nước nhà.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành vào tối 21/11.

Trong quá trình vận động, gây quỹ xây dựng công trình, tỉnh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp quý báu của các công ty, doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm. Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng, tạo thêm nguồn lực để tỉnh hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, trong đó 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và 10 tỷ đồng từ ngân sách. Trong số 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng.

Sau hai năm triển khai, công trình hoàn thành với các hạng mục chính gồm: sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, cùng các hạng mục cảnh quan, dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Trong số 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa xây dựng Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu, UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng.

Khu lưu niệm không chỉ là nơi tri ân, tôn vinh những đóng góp của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu mà còn giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của ông, tạo không gian để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Vĩnh Long có thêm một địa chỉ văn hóa, du lịch để giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của quê hương đến với du khách.

Phát biểu tại lễ khánh thành tối 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, sự nghiệp và những giá trị nghệ thuật mà Soạn giả - NSND Viễn Châu để lại không chỉ góp phần làm rạng danh nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long. Tên tuổi và các tác phẩm của ông luôn được trân trọng, gìn giữ, phát huy, tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tỉnh Vĩnh Long cũng mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, đóng góp tư liệu, hiện vật và tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu tại Khu lưu niệm. Qua đó, góp phần đưa công trình trở thành địa chỉ văn hóa tiêu biểu của tỉnh, đồng thời gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ.