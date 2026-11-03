TP Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 1.400 lao động sau khi doanh nghiệp ngừng sản xuất

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 3/11, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin Công đoàn Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ việc làm cho hơn 1.400 người lao động bị ảnh hưởng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO Việt Nam (vốn đầu tư Đan Mạch), tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng quyết định giải thể, ngừng hoạt động sản xuất.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc công ty, đề nghị công khai phương án chấm dứt hợp đồng lao động, danh sách người lao động bị ảnh hưởng, lịch thanh toán và cách tính từng khoản quyền lợi. Công đoàn tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, vận động doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các cam kết và có thêm chính sách hỗ trợ người lao động.

Để hỗ trợ chuyển đổi việc làm, Công đoàn Thành phố đã kết nối 8 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 3.330 lao động gồm: AMPACS International, T.O.P Outdoor, Chervon Việt Nam, Hailex Việt Nam, Fine Chemical Việt Nam, Kammi Vina, Arneplant Việt Nam và Leeda Việt Nam. Trong đó, AMPACS International có nhu cầu tuyển dụng 2.000 người; một số doanh nghiệp sản xuất đế giày, da giày có vị trí việc làm phù hợp cũng tiếp nhận lao động từ ECCO Việt Nam.

Theo ông Phùng Thái Quang, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo Công đoàn Khu công nghiệp số 5 phối hợp Công đoàn cơ sở rà soát từng nhóm lao động, kể cả 259 người thuộc các đơn vị cung ứng; tư vấn pháp luật, hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp và kết nối việc làm miễn phí. Việc chuyển sang doanh nghiệp khác phải trên cơ sở tự nguyện, đồng thời bảo đảm giải quyết đầy đủ quyền lợi tại đơn vị cũ. Các bên liên quan tiến hành rà soát đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang thai, nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động để đề xuất hỗ trợ theo quy định, gắn với các hoạt động chăm lo dịp Tết năm 2027.

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra căn cứ, trình tự chấm dứt hợp đồng lao động; đối chiếu phương án chi trả, nguồn kinh phí, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của doanh nghiệp cùng các đơn vị cung ứng lao động.

Các khoản quyền lợi của người lao động cần được ưu tiên thanh toán theo Điều 48 Bộ luật Lao động. Sở Nội vụ phối hợp tổ chức tư vấn, tiếp nhận nhu cầu và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp, kết nối người lao động với các doanh nghiệp có nhu cầu; hướng dẫn giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề theo quy định. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đối chiếu tình hình đóng, hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết kịp thời các chế độ liên quan.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, thanh lý hợp đồng, xử lý tài sản, đồng thời vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ưu tiên phỏng vấn, tuyển dụng lao động ECCO. Chính quyền xã Bàu Bàng phối hợp rà soát hoàn cảnh, kết nối chính sách an sinh, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Ngày 30/10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO Việt Nam thông báo chủ sở hữu đã quyết định giải thể, ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy từ 14 giờ ngày 2/11. Doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật và thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vào ngày 30/11/2026. Từ ngày 3/11 đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, người lao động không cần đến làm việc tại văn phòng hoặc nhà máy.

Ngoài các khoản trợ cấp theo quy định, Công ty cam kết chi trả lương tháng 13 tương đương một tháng lương cơ bản, tính theo tỷ lệ thời gian làm việc thực tế trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ thiện chí tương đương nửa tháng lương cơ bản cho mỗi năm làm việc; thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng được tính tròn một năm.

Người lao động tham gia hỗ trợ công việc giải thể trong thời gian ngắn được thưởng thêm khoản tương đương 50% lương cơ bản một ngày. Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương và các quyền lợi phát sinh; hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và hoàn trả sổ bảo hiểm cùng giấy tờ liên quan cho người lao động.

Theo lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng, quyết định ngừng sản xuất của doanh nghiệp xuất phát từ tình trạng nhu cầu suy giảm trong nhiều năm, công suất dư thừa và nằm trong kế hoạch tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO, hướng đến tập trung hoạt động tại một số nhà máy hiện hữu nhằm bảo đảm tính bền vững dài hạn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO Việt Nam chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 4/2020, chuyên sản xuất giày dép và các cấu kiện giày, có khoảng 1.400 lao động./.