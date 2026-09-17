TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA

UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ, giải pháp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại, logistics và hội nhập kinh tế quốc tế của khu vực. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng và phát triển hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trên địa bàn thành phố theo hướng đồng bộ, hiệu quả; phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của nhà nước; tăng cường sự tham gia của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả tận dụng các FTA.

Theo kế hoạch triển khai các nội dung của Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do tại TP. Hồ Chí Minh vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, thành phố sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thúc đẩy xuất khẩu bền vững; mở rộng thị trường; tham gia sâu vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại, logistics và hội nhập kinh tế quốc tế của khu vực.

Theo đó, thành phố lồng ghép mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả FTA vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, phát triển ngành hàng, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham gia triển khai hệ sinh thái tận dụng các FTA; rà soát, lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức hỗ trợ có tiềm năng tham gia hệ sinh thái.

Cùng với đó, thúc đẩy hình thành các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - logistics - tiêu thụ theo chuỗi giá trị phù hợp với lợi thế ngành hàng của thành phố; thẩm định, lựa chọn các thành viên của hệ sinh thái tận dụng các FTA được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng định hướng.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, ngành công thương thành phố chủ động cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình sản xuất, xuất khẩu, mức độ tận dụng FTA; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp Bộ Công Thương theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát hiệu quả triển khai hệ sinh thái; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan.

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp tổ chức đầu mối vận hành hệ sinh thái và các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, phổ biến thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận và tận dụng các cam kết, ưu đãi của FTA, kết nối nguồn lực, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xuất khẩu trong khuôn khổ các FTA.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái tận dụng các FTA, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các hoạt động tư vấn, đào tạo, kết nối thị trường, kết nối logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các hoạt động hỗ trợ khác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Song song đó, thành phố triển khai hoạt động xúc tiến xuất khẩu và kết nối thị trường; tổ chức đoàn giao thương (B2B), không gian triển lãm chung TP. Hồ Chí Minh tại các hội chợ, triển lãm quốc tế; hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn FTA; tư vấn thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn.