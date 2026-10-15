TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường mùa kinh doanh cao điểm

Quang cảnh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 15/10.

Chiều 15/10, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết ngành đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ trong những tháng cuối năm khi tăng trưởng sản xuất chưa lan tỏa đồng đều.

Theo ông Hiếu, ngành chế biến lương thực, thực phẩm tăng khoảng 11% nhờ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, ngành đồ uống phục hồi và tổng cầu duy trì ở mức cao. Trong đó, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,1%, mức cao nhất trong bốn năm gần đây; sản xuất đồ uống tăng 10,5%.

Nhu cầu từ dịch vụ ăn uống và du lịch hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 14,3%, doanh thu lữ hành tăng 16,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8%.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sản xuất tăng nhanh hơn tiêu thụ đang tạo áp lực tồn kho. Đến tháng 9, tồn kho ngành đồ uống tăng 43,4%, ngành chế biến thực phẩm tăng 20% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán lẻ nhóm lương thực, thực phẩm trong tháng 9 giảm 0,9%, dù bán lẻ hàng hóa chung tăng 17,6%.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, những yếu tố tác động lớn đến doanh nghiệp công nghiệp sản xuất gồm cạnh tranh trong nước cao, nhu cầu thị trường thấp và lãi suất vay vốn cao. Doanh nghiệp còn chịu áp lực từ chi phí vận chuyển, bảo quản, trong khi nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào các địa phương ngoài thành phố. Vì vậy để hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp, từ tháng 11/2026, Sở sẽ tổ chức đợt kích cầu cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 gắn với dịch vụ ăn uống, du lịch. Các hoạt động kết nối tiêu thụ ưu tiên thực phẩm chế biến và đồ uống nhằm giảm tồn kho.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.488.689 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, tiếp tục "Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm" và mở rộng chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Các sản phẩm đạt chuẩn được hỗ trợ tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại và bếp ăn trường học.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Sở đang đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, phát triển bán hàng đa kênh; phối hợp Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố triển khai hỗ trợ lãi suất; đến nay đã chấp thuận cho vay ba dự án với tổng vốn vay hơn 334 tỷ đồng. Về nguyên liệu, Sở tăng kết nối cung cầu với các tỉnh, thành, tiếp tục vận hành Sàn giao dịch thịt heo và khuyến khích đầu tư chế biến gắn với vùng nguyên liệu.

Đáng chú ý, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng chuỗi liên kết theo cụm ngành và thu hút đầu tư trung tâm logistics, trung tâm phân phối và tiếp tục tăng kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính.