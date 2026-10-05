TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp mở rộng thị trường

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn năm 2026, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường và kết nối với các chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, CNHT là nền tảng của nhiều ngành công nghiệp chủ lực như cơ khí, điện - điện tử, dệt may, da giày, nhựa - cao su, lương thực thực phẩm và công nghiệp công nghệ cao. Phát triển CNHT được kỳ vọng góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu, gia tăng giá trị sản xuất trong nước và nâng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNHT về đổi mới công nghệ, kết nối cung - cầu, phát triển thị trường và đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, doanh nghiệp CNHT vẫn đối mặt với những hạn chế về quy mô, khả năng tiếp cận nguồn lực, sức ép cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo kế hoạch năm 2026, TP Hồ Chí Minh triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp CNHT tiếp cận nguồn vốn vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực CNHT; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm công nghiệp và CNHT tiêu biểu cũng được tăng cường nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và nâng cao khả năng kết nối cung - cầu.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; tư vấn nâng cao hiệu quả kinh doanh và hướng dẫn chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Cùng với đó là khảo sát, đánh giá an toàn thông tin trên nền tảng số, cải thiện môi trường sản xuất theo hướng thông minh và bền vững.

Một trọng tâm khác là thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp nhà máy thông minh vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, sản xuất thông minh và phát triển xanh, bền vững.

Về mặt bằng sản xuất, thành phố tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu quy hoạch phân khu CNHT trong các khu công nghiệp, đồng thời hoàn thiện các điều kiện để hình thành khu CNHT ứng dụng công nghệ cao, góp phần giải quyết nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vào vận hành Cổng thông tin CNHT thành phố nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin và truyền thông về CNHT. Cổng thông tin cũng phục vụ thu thập dữ liệu, điều tra, đánh giá tình hình sản xuất sản phẩm công nghiệp và CNHT trên địa bàn.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các giải pháp phát triển CNHT phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, tránh dàn trải, trùng lặp. Các chính sách được kỳ vọng tạo động lực để doanh nghiệp CNHT yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Ban Chỉ đạo phát triển CNHT thành phố chỉ đạo thực hiện chương trình; Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện.

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo phân công, bảo đảm tiến độ; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.