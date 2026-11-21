Đi đôi với chính sách miễn giảm học phí, tặng học bổng và ký túc xá giá rẻ, nhà trường tăng cường thực hành, giúp sinh viên vững tay nghề, sớm có việc làm ổn định và tăng thu nhập.

Học viên Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh trong giờ thực hành ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tại Khoa Điện và Điện lạnh.

Hiện Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh có 4 cơ sở đào tạo 17 nghề cao đẳng và 21 nghề trung cấp, nổi bật là các ngành mũi nhọn như Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Quản trị khách sạn - nhà hàng và Chăm sóc sắc đẹp. Chương trình học dành 70% thời lượng thực hành, giúp sinh viên làm chủ kỹ năng nghề và tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp.

Học viên Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh trong giờ thực hành tập trung rèn luyện thao tác kỹ thuật trực tiếp trên thiết bị và tình huống thực tế ngành Kỹ thuật máy lạnh ﻿và điều hòa không khí tại Khoa Điện và Điện lạnh.

Đồng hành cùng người học, Nhà trường áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, nhất là với học viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học viên là người dân tộc thiểu số như: miễn học phí học nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS; giảm 70% học phí và tặng học bổng cho sinh viên các ngành đặc thù; trao học bổng 100% toàn khóa hoặc hỗ trợ vay vốn cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Nhà trường còn hỗ trợ học viên sinh sống, học tập tại ký túc xá khang trang, xanh, sạch đẹp với mức phí chỉ 100.000 đồng/tháng.

Bà Phan Vũ Nguyên Khương, Trưởng phòng Tuyển sinh và Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Với 70% thời lượng thực hành, học viên được tiếp cận doanh nghiệp ngay trong quá trình học và hầu như được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Đây chính là bệ phóng giúp sinh viên tự lập kinh tế và có việc làm bền vững”.

Bà Phan Vũ Nguyên Khương, Trưởng phòng Tuyển sinh và Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh.

Cùng với dự án hơn 402 tỷ đồng đang được đầu tư xây dựng mới gồm ký túc xá và hoàn thiện cơ sở vật chất giai đoạn 2, Trường Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Việc nâng cao tay nghề và đảm bảo việc làm sau đào tạo không chỉ nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố./.