TP. Hồ Chí Minh: Hình thành Liên minh Truyền thông đa nền tảng, thúc đẩy sáng tạo số

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, TP. Hồ Chí Minh triển khai thí điểm Liên minh Truyền thông đa nền tảng, nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực từ hệ sinh thái truyền thông số phục vụ phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại lễ ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng

Liên minh quy tụ cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, doanh nghiệp truyền thông, nền tảng công nghệ, mạng đa kênh cùng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số trong và ngoài nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi, thành phố là nơi tập trung nhiều cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng truyền thông và nhà sáng tạo nội dung số. Việc hình thành Liên minh mở ra phương thức hợp tác mới, phát huy thế mạnh của từng chủ thể trong hệ sinh thái số.

Liên minh được kỳ vọng trở thành cầu nối huy động nguồn lực, lấy thông tin chính thống, tính chính xác và trách nhiệm xã hội làm nền tảng; công nghệ, dữ liệu và năng lực sáng tạo làm động lực; lợi ích cộng đồng cùng sự phát triển của thành phố làm mục tiêu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới truyền thông chính sách, đưa thông tin chính thống đến gần người dân bằng hình thức sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm từng nền tảng.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp công nghệ và nhà sáng tạo, Liên minh hướng tới nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Đồng thời, Liên minh phát huy vai trò của cộng đồng sáng tạo trong lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Các đại biểu bấm nút ra mắt ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng

Một định hướng quan trọng của Liên minh là thúc đẩy công nghiệp văn hóa thông qua quảng bá di sản, điểm đến, nghệ thuật và những câu chuyện đặc sắc của TP. Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh, cần khuyến khích sáng tạo nội dung nguyên bản, phát triển sản phẩm có giá trị, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Sự kết nối giữa báo chí, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp truyền thông và nhà sáng tạo được kỳ vọng mở rộng khả năng quảng bá sản phẩm văn hóa, đưa hình ảnh thành phố đến với công chúng trong nước, quốc tế.

Bên cạnh phát triển nội dung, Liên minh chú trọng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ bản quyền, hình thành cơ chế phối hợp minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo.

Đặc biệt, xây dựng văn hóa và niềm tin số được xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với đề cao trách nhiệm xã hội, thúc đẩy ứng xử văn minh trên môi trường mạng, chủ động phòng, chống thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Theo định hướng của Sở Văn hóa và Thể thao, sáng tạo nội dung không chỉ nhằm thu hút sự chú ý mà cần hướng đến giá trị tích cực, tính nhân văn và lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Với tinh thần “Hợp lực - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi kỳ vọng Liên minh Truyền thông đa nền tảng sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông số lành mạnh, đáng tin cậy, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh.