TP. Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa tiêu chí '5 không, 3 sạch, 3 an' trong xây dựng nông thôn mới

Trụ sở ấp văn hóa Hòa Hưng, xã Hòa Hội (địa bàn huyện Xuyên Mộc cũ). Ảnh: Quang Phương

Theo đó, tại Kế hoạch số 524/KH-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành nhằm cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, hiệu quả tiêu chí 6.4, góp phần thực hiện tiêu chí Giảm nghèo và An sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Hằng năm, mỗi xã, đặc khu vận động, hỗ trợ ít nhất 20 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” ("5 không": Không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí; "3 sạch": Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; "3 an": an toàn, an tâm, an sinh).

Phấn đấu đến năm 2030 toàn thành phố có thêm 16.800 hộ đạt đủ 11 tiêu chí. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 95% hộ gia đình trở lên được tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” và tối thiểu 80% cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan ở cơ sở được bồi dưỡng về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện.

Đường nông thôn trên địa bàn xã Bình Giã (huyện Châu Đức cũ) được trải nhựa thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh: Quang Phương

Để đạt mục tiêu đề ra, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; tăng cường truyền thông số, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng lối sống xanh, an toàn và văn minh.

Bên cạnh đó, các địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tiếp cận tín dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng sẽ duy trì và nhân rộng các mô hình như “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Phụ nữ sống xanh”, “Tuyến đường phụ nữ kiểu mẫu”, “Ngôi nhà xanh”, “Vườn rau dinh dưỡng gia đình”, góp phần xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đưa nội dung tiêu chí 6.4 vào bộ văn bản thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM hằng năm; triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện tiêu chí “không nghèo”, “sạch nhà”, “sạch ngõ”.