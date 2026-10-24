TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển

Vai trò đặc biệt quan trọng

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được đánh giá là khu vực cảng nước sâu trọng điểm của Việt Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế.

Thực tiễn khai thác cho thấy, các hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng ưu tiên những giải pháp logistics giúp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Trong đó, việc dần thay đổi tập quán, như tăng cường giao nhận trực tiếp tại khu vực “cửa ngõ” Cái Mép - Thị Vải, được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành logistics.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy triển khai các dự án cảng trung chuyển quốc tế, hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế hướng biển.

Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng kết nối với khu vực Cái Mép - Thị Vải cũng là động lực then chốt thúc đẩy các xu hướng trên. Các dự án giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cùng mạng lưới ICD, trung tâm logistics và hệ thống kho bãi vệ tinh đang từng bước hoàn thiện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển từ nhà máy đến cảng.

Việc hình thành không gian logistics hậu phương rộng lớn và kết nối trực tiếp các khu công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ với Cái Mép - Thị Vải tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu gia tăng tỷ lệ giao nhận trực tiếp tại các cảng, qua đó tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các khâu trung gian truyền thống.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và vai trò hạt nhân phát triển Với lợi thế vượt trội về độ sâu luồng tàu, khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lớn, cùng các tuyến dịch vụ trực tiếp kết nối đến châu Âu (bao gồm Địa Trung Hải), châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, Cái Mép - Thị Vải đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực Đông Nam Á. Cụm cảng này cũng đã được Chính phủ xác định là cửa ngõ quốc tế loại đặc biệt, đóng vai trò hạt nhân trung tâm thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống cảng biển - logistics Việt Nam, mới đây, Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) và Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng - CM-TV (TCTT) chính thức công bố đưa Bến chung CMIT - TCTT vào khai thác thương mại, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hợp tác giữa hai cảng nước sâu liền kề tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Theo phương án khai thác, Bến chung cho phép 2 cảng tiếp nhận đồng thời 3 tàu mẹ kích thước lớn, thay vì tối đa 2 tàu như trước đây; đồng thời có khả năng tăng thêm 30 - 40% công suất khai thác, tương đương 400.000 - 500.000 TEU/năm cho mỗi cảng, qua đó tạo thêm dư địa phục vụ gần 900.000 TEU/năm cho toàn hệ thống hai bến.

Hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển container quy mô khu vực

Vừa qua, lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC), một trong những hãng vận tải container hàng đầu thế giới. Sự kiện là dấu ấn đặc biệt khẳng định quyết tâm của các bên trong việc thúc đẩy dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển container quy mô khu vực, nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo MSC cùng đại diện liên danh nhà đầu tư MSC - VIMC - Cảng Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai dự án và các giải pháp phát triển hạ tầng kết nối.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Soren Toft, CEO Tập đoàn MSC khẳng định, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của MSC tại Đông Nam Á. Với lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển thương mại và khả năng kết nối các tuyến vận tải biển quốc tế, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được MSC xác định là một mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khai thác tại khu vực.

Sự hợp tác giữa một tập đoàn vận tải biển quốc tế có mạng lưới khai thác toàn cầu với doanh nghiệp hàng hải chủ lực của Việt Nam cùng sự đồng hành sát sao của chính quyền TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để từng bước hiện thực hóa dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Không chỉ hướng tới phát triển một cảng container quy mô lớn, dự án còn được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng năng lực tiếp nhận các tuyến tàu mẹ quốc tế, mở rộng khả năng trung chuyển hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm khai thác cảng biển quốc tế của MSC cũng như vai trò của VIMC và Cảng Sài Gòn trong việc kết nối, phát huy tiềm năng hệ thống cảng biển trong nước.

TP. Hồ Chí Minh xác định Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và năng lực kết nối thương mại quốc tế trong dài hạn. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng liên danh nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh công tác quy hoạch, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và thúc đẩy đầu tư hạ tầng kết nối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm được triển khai.

Đối với hạ tầng đường bộ, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai tuyến giao thông kết nối từ khu vực Phước An đến khu vực quy hoạch cảng Cần Giờ. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành một trong những trục kết nối quan trọng, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, tăng tính liên thông giữa các khu bến cảng và mạng lưới logistics trong vùng.

Việc nâng cấp, duy tu các tuyến luồng hàng hải cũng được TP. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Theo đó, sẽ nghiên cứu phương án bảo đảm độ sâu luồng hàng hải khu vực Cái Mép - Cần Giờ đạt khoảng -16 m đến -18 m, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các tàu container trọng tải lớn, phù hợp với xu hướng phát triển đội tàu và mạng lưới vận tải biển quốc tế.

Đối với luồng Soài Rạp, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm công tác duy tu, bảo đảm độ sâu khai thác khoảng -9,5 m, đồng thời nghiên cứu định hướng nâng cấp luồng đạt độ sâu -16 m trong dài hạn theo quy hoạch và điều kiện thực tế.

Việc đầu tư đồng bộ các tuyến luồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống cảng khu vực Hiệp Phước, tăng cường kết nối giữa các trung tâm cảng biển và logistics, từng bước hình thành mạng lưới vận tải hàng hải liên vùng có tính cạnh tranh cao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố và liên danh MSC - VIMC - Cảng Sài Gòn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để dự án sớm được khởi công.

Khi được triển khai và đưa vào khai thác, dự án không chỉ mở rộng năng lực trung chuyển container quốc tế, mà còn tạo động lực phát triển dịch vụ cảng biển, logistics và các ngành kinh tế liên quan, góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng và mạng lưới vận tải biển toàn cầu.