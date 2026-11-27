Ngày 27/11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng, nâng cấp 4 trạm trung chuyển chất thải rắn gồm Đào Trí, Xuân Thới Thượng, Lê Minh Xuân và Thắng Nhì.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng, nâng cấp 4 trạm trung chuyển chất thải rắn. Ảnh: Hải Hòa

Các công trình có tổng công suất 1.680 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng, do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố làm chủ đầu tư.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng, mỗi ngày thành phố phải thu gom, vận chuyển và xử lý gần 15.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, các trạm trung chuyển là mắt xích thiết yếu trong hệ thống quản lý chất thải.

Tuy nhiên, một số trạm vẫn vận hành theo hình thức tập kết hở, phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác hoặc quá tải, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và chất lượng môi trường đô thị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Hòa

Qua rà soát, thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Định hướng đến năm 2050, mạng lưới trạm trung chuyển sẽ được phát triển lên 86 trạm, đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển chất thải trên toàn địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển. Giai đoạn 2027 - 2030, thành phố tiếp tục chuẩn bị đầu tư 50 trạm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.870 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, các trạm sẽ được vận hành theo mô hình trung chuyển, ép rác khép kín, tăng cường kiểm soát mùi hôi, nước rỉ rác và hoạt động vận chuyển.

Việc đầu tư không chỉ nhằm nâng cao năng lực trung chuyển chất thải mà còn từng bước khắc phục những tồn tại về môi trường tại khu dân cư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu quả quản lý đô thị.

Với quy mô dân số trên 14 triệu người, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Hòa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thành phố.

Thành phố định hướng phát triển các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công xuống còn khoảng 12 - 15 tháng, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và các yêu cầu về môi trường.

Khi đưa vào hoạt động, các trạm phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, kiểm soát hiệu quả mùi hôi, nước rỉ rác và tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP. Hồ Chí Minh Lê Trung Tuấn Anh cho biết, chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, tăng cường quản lý, giám sát thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời duy trì liên tục hoạt động thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải trong suốt quá trình triển khai dự án.

Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP. Hồ Chí Minh Lê Trung Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Hòa

Từ thực tiễn địa phương, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Lê Lợi cho biết, sự phát triển của các khu dân cư, dự án đô thị và thương mại dọc tuyến đường Đào Trí đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thu gom, trung chuyển chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trưởng khu phố 12, phường Phú Thuận chia sẻ, người dân sống gần Trạm trung chuyển Đào Trí kỳ vọng công trình sau khi được nâng cấp sẽ hạn chế tình trạng mùi hôi, tiếng ồn, cải thiện môi trường sống. Người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những bất tiện trong quá trình thi công, phối hợp giữ gìn vệ sinh chung và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Việc từng bước thay thế các trạm trung chuyển theo hình thức tập kết hở bằng hệ thống khép kín, hiện đại là bước đi quan trọng để TP. Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường sống và hướng đến xây dựng đô thị xanh, văn minh, đáng sống.