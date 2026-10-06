TP Hồ Chí Minh: Hẻm ngập sâu gần một tuần, người dân chật vật trong sinh hoạt

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc trong ngày 5/10, nước vẫn ngập sâu tại các con hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới. Người dân phải xắn cao quần, lội nước để đi lại. hiều gia đình dùng tấm ván chặn trước cửa nhà để ngăn nước, bên trong thì kê cao đồ đạc, thiết bị điện nhằm hạn chế hư hỏng.

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Theo nhiều người dân, những ngày qua mưa lớn liên tục khiến tình trạng ngập càng thêm nghiêm trọng. Nước tràn vào nhà, buộc các gia đình phải kê cao tủ, bàn ghế, tivi, tủ lạnh và nhiều vật dụng sinh hoạt. Nước rút chậm khiến cuộc sống bị đảo lộn, việc đi lại và đưa đón trẻ đến trường gặp nhiều khó khăn.

Hẻm 39 ngập sâu kéo dài khoảng 500m.

Người dân bì bõm lội nước.

Nhiều căn nhà vẫn bị ngập trong nước.

Chị Nguyễn Thanh Hồng, sống tại hẻm 39, cho biết từ ngày 30/9 đến nay, nhà chị liên tục bị ngập. Có thời điểm nước tràn vào cả phòng ngủ của các con. “Nhà tôi nước ngập lên trên nền, tràn vào trong nhà. Những nhà phía trong còn ngập sâu hơn”, chị Hồng nói.

Theo chị Hồng, khu vực này vốn thường xuyên ngập khi mưa lớn. Đợt ngập lần này kéo dài hơn một tuần và nghiêm trọng hơn nhiều so với những lần trước.

Nhiều nơi tại hẻm 39 vẫn còn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc học của trẻ em. Những ngày đầu, các con chị Hồng phải nghỉ học. Sau đó, khi các trường vẫn tổ chức học, gia đình phải mượn ghe để đưa các cháu ra khỏi khu vực ngập, sau đó người thân chở đến trường.

“Chị lái ghe yếu nên không tự chở các con được. Dượng phải đẩy ghe đưa các cháu ra ngoài để đi học. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng vậy, những ngày đầu phải nghỉ học, sau đó cha mẹ phải cõng con hoặc mượn ghe đưa các cháu đi”, chị Hồng chia sẻ.

Nhà chị Hồng dùng ghe để đưa trẻ nhỏ ra đường lớn đi học.

Đã sinh sống tại khu vực này nhiều năm, chị Hồng cho biết đây là lần ngập sâu nhất mà chị từng chứng kiến. “Hồi nãy tôi đi vào phía trong, nước có chỗ lên tới đầu gối. Phía trong còn nhiều nhà ngập sâu, nước vẫn chưa rút”, chị Hồng cho hay.

Tương tự, ông Minh, sống tại khu vực hẻm 40, cho biết tình trạng ngập đã kéo dài khoảng 5 - 6 ngày nay. Theo ông, trước đây khu vực này cũng ngập khi có mưa lớn nhưng nước thường rút sau vài giờ, hiếm khi kéo dài nhiều ngày như hiện nay.

Sau gần 1 tuần, hẻm 39 và 41 vẫn còn ngập sâu.

“Trước đây mưa thì cũng ngập nhưng chỉ khoảng vài ba tiếng là nước rút. Nhiều năm nay mới xảy ra tình trạng nước ngập sâu, tràn hết vào nhà. Nhà tôi nền cũng khá cao mà nước vẫn tràn vào”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, những ngày đầu nước dâng cao, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nước đã rút bớt nhưng một số khu vực vẫn còn ngập, người dân phải hạn chế đi lại và hỗ trợ nhau trong sinh hoạt.

Nhiều căn nhà dùng tấm ván chặn trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào.

Ông Minh cho biết đã sống tại đây khoảng 18 năm nhưng chưa từng chứng kiến đợt ngập nào kéo dài và nghiêm trọng như lần này. “Gần 18 năm sống ở đây, tôi chưa thấy ngập như năm nay. Những hẻm phía trên cũng bị ngập, nhiều nhà nước tràn vào”, ông Minh chia sẻ.

Các em học sinh lưu thông qua điểm ngập.

Hơn một tuần ngập sâu, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo người dân, những ngày qua, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành nạo vét, khơi thông cống rãnh tại khu vực, tuy nhiên nước vẫn rút chậm, tình trạng ngập chưa được giải quyết dứt điểm.