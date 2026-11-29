Nhiều năm qua, cứ đến kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch, nhiều đoạn đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát và một số khu dân cư phía Nam TP Hồ Chí Minh lại ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Trong đợt triều cường cuối tháng 11 vừa qua, tình hình đã có chuyển biến rõ rệt.

Chị Kiều Oanh, người dân sống trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, cho biết trước đây, cứ đến kỳ nước lớn, gia đình chị lại tất bật kê cao đồ đạc, việc đi làm hằng ngày cũng gặp nhiều trở ngại. Những ngày qua, đường sá thông thoáng, nước không tràn vào nhà nên bà con đều phấn khởi, yên tâm.

Trung tâm điều hành các cống kiểm soát triều.

Thường xuyên qua lại khu vực này, anh Công Tùng cho biết vào những kỳ triều cường giữa hoặc cuối tháng âm lịch, việc đi lại trong giờ tan tầm rất vất vả. Nhiều xe chết máy giữa đoạn đường ngập sâu, người dân phải dắt bộ. Anh kể: “Mọi lần cứ đến con nước giữa tháng âm lịch, đi qua đường Trần Xuân Soạn đoạn ngay dưới chân cầu Tân Thuận là phải lội nước, kẹt xe kéo dài. Tuần này triều lên cao mà mặt đường vẫn khô ráo, đi lại thuận tiện”.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” gồm 8 cống kiểm soát triều (Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định), khoảng 6km đê bao, 41 cống nhỏ và hệ thống trạm bơm có tổng công suất 120m³/s. Hệ thống vận hành thử từ ngày 23-11 và chính thức vận hành liên hoàn từ trưa 25-11. Tại trung tâm điều hành đặt ở cống Mương Chuối, nhân viên theo dõi và điều khiển các cống qua hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động (SCADA).

Cống ngăn triều Tân Thuận.

Số liệu quan trắc trong những ngày triều cường đạt đỉnh cho thấy, khi mực nước sông tại trạm Phú An vượt 1,8m, hệ thống đóng van ngăn triều, giữ mực nước trong vùng bảo vệ ổn định ở mức 0,8-0,9m. Chiều 25-11, tại các cống Mương Chuối, Cây Khô, Phú Xuân, Bến Nghé và Tân Thuận, mực nước phía ngoài cao hơn phía trong cống từ 1,2m đến hơn 1,7m.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam - chủ đầu tư dự án, các thông số kỹ thuật ghi nhận trong những ngày đỉnh triều vừa qua đều đạt hoặc vượt yêu cầu thiết kế. Hệ thống đã ngăn triều xâm nhập vùng bảo vệ rộng 570km², gồm huyện Nhà Bè và các quận 1, 4, 6, 7, 8 trước đây.

Cống kiểm soát triều Phú Xuân.

Bên cạnh nhiệm vụ ngăn triều, hệ thống còn hỗ trợ tiêu thoát nước mưa. Khi đóng cống và vận hành các trạm bơm để đón mưa, hàng triệu mét khối nước được bơm ra sông, tạo dung tích trữ khoảng 70-80 triệu m³ nước trong lòng kênh, rạch.

Ông Nguyễn Tâm Tiến lưu ý, hiệu quả chống ngập do mưa còn phụ thuộc vào khả năng dẫn nước từ đường phố ra kênh, rạch của hệ thống cống thoát nước nội đô. Theo tính toán thiết kế, nếu cống thoát nước thông thoáng, nước mưa kịp thoát ra kênh, rạch để các trạm bơm đẩy ra sông, vùng bảo vệ sẽ không bị ngập với lượng mưa dưới 100mm. Ở những nơi cống bị tắc nghẽn, nước thoát chậm, ngập cục bộ vẫn có thể xảy ra.

Cống kiểm soát triều Bến Nghé.

Về việc vận hành ban đêm, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết doanh nghiệp đang hoàn thiện phương án điều tiết giao thông đường thủy. Trước mắt, các cống chưa thể đóng vào lúc đỉnh triều ban đêm (khoảng 0 giờ) vì tiếng còi, loa cảnh báo tàu thuyền có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân sống gần cống. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy điều tiết phương tiện từ xa để có thể vận hành hệ thống cả ngày lẫn đêm.

Doanh nghiệp cam kết bảo hành thiết bị trong suốt thời gian được thành phố giao quản lý, vận hành công trình. Để duy trì hiệu quả chống ngập lâu dài, cùng với việc vận hành đồng bộ các cống ngăn triều, cần khơi thông hệ thống thoát nước nội đô và có sự chung tay của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh kênh, rạch.