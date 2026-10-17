TP Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải từ ngày 18-19/10

Thử tải tổ hợp kết cấu vòm chính và hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại nhà máy. (Ảnh: TTXVN phát)

Để bảo đảm an toàn khi lai dắt sà lan Trung Nam S05 vận chuyển tổ hợp nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về công trường, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông trên các luồng hàng hải Sông Dinh, Vũng Tàu-Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn-Vũng Tàu.

Việc hạn chế lưu thông nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động lai kéo sà lan Trung Nam S05, chở kết cấu thép siêu trường, siêu trọng trên boong. Tổ hợp nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được vận chuyển bằng sà lan, nặng 3.400 tấn; tổng chiều dài lớn nhất của đoàn lai kéo khoảng 220m.

Tàu kéo chính là VNL VISION (hô hiệu XVMN7). Các tàu lai hỗ trợ gồm VNL Voyager (hô hiệu XVFD7), VNL Future (hô hiệu XVAF9) và VNL 05 (số đăng ký BV 1688).

Từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 18/10, đoàn lai kéo di chuyển từ bến cảng thuộc Công ty cổ phần Đóng tàu Đại Dũng trên sông Dinh đến bến phao SR-05 của Công ty cổ phần Nhà Rồng trên sông Soài Rạp.

Từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19/10, đoàn lai kéo di chuyển từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến Rạch Bến Nghé, thuộc luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu.

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực không cản trở, gây mất an toàn cho đoàn lai kéo; tuân thủ hướng dẫn an toàn của Trung tâm VTS Sài Gòn-Vũng Tàu và chấp hành nghiêm Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

Trong văn bản chấp thuận phương án, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc lai kéo sà lan Trung Nam S05 vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trên luồng hàng hải chỉ được thực hiện vào ban ngày (từ 5 giờ đến 18 giờ), trong điều kiện thời tiết tốt và khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn theo phương án được chấp thuận.

Để bảo đảm an toàn và hoạt động hàng hải chung trong khu vực, tốc độ hành trình của đoàn lai kéo phải duy trì không nhỏ hơn 3 hải lý/giờ. Các khu vực cấm tránh vượt gồm đoạn từ cầu K14 đến K15C (Bến cảng Bến Nghé), cầu Phú Mỹ, khúc cua Mũi Đèn Đỏ và cầu Bình Khánh.

Theo kế hoạch, đoàn lai dắt sẽ nhổ neo tại cảng Đông Xuyên sáng 18/10, di chuyển bằng đường thủy về khu vực công trường ở trung tâm thành phố, với hành trình dài 124km. Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long vào ngày 21/10./.