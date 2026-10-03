TP. Hồ Chí Minh: GRDP quý III mức cao nhất trong 10 năm

Lãnh đạo Thống kê TP. Hồ Chí Minh đánh giá kết quả tăng trưởng của thành phố khá đồng đều ở các khu vực như thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, du lịch tăng trưởng cao; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng; hoạt động đầu tư, xây dựng được đẩy mạnh, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo động lực cho tăng trưởng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có những tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của thành phố.

Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP quý III/2026 của TP. Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất trong 10 năm

Đáng chú ý, nếu loại trừ yếu tố dầu khí, GRDP thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số, tăng 10,08%, cho thấy động lực tăng trưởng của các hoạt động kinh tế trên địa bàn tiếp tục được củng cố. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%, đóng góp 0,7% vào mức tăng GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,17%, đóng góp 37,5%, riêng ngành công nghiệp tăng 9,94%, đóng góp 33,3%, xây dựng tăng mạnh 12,52%, đóng góp 4,2%. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu, tăng 9,95% và đóng góp 51,9% vào mức tăng GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,59%, đóng góp 9,9%.

Kết quả tăng trưởng cao trong quý III đã tạo thêm động lực cho tăng trưởng chung của thành phố, qua đó đưa GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,06% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố dầu khí, GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,16%.

Lãnh đạo Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho rằng hoạt động đầu tư, tài chính, ngân hàng và thu ngân sách đạt kết quả khả quan, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. ố. Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn chịu tác động từ biến động giá nguyên, nhiên vật liệu, chi phí logistics và những bất định của thị trường thế giới; tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số dự án còn cần được đẩy nhanh trong những tháng cuối năm. Chính vì thế, trong 3 tháng cuối năm 2026, thành phố cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố; kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù. Đặc biệt triển khai luật phát triển đô thị trên địa bàn tạo hành lang pháp lý và huy động nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư… Thành phố phải đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm; tăng cường bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất. Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa…

Lãnh đạo Thống kê TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.