TP Hồ Chí Minh gỡ rào cản địa giới trong thủ tục đất đai

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt 4 quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc, đồng thời xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính đối với các thủ tục đất đai có tần suất phát sinh hồ sơ cao thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các thủ tục được lựa chọn gồm đăng ký biến động do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; đăng ký biến động do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; và đăng ký biến động trong nhiều trường hợp đặc thù như giải quyết tranh chấp, thi hành án hoặc xử lý tài sản thế chấp.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý nhất là việc giải quyết thủ tục không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Đây là bước thay đổi quan trọng trong tư duy phục vụ hành chính công, chuyển từ cách làm dựa trên địa bàn quản lý sang mô hình lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Người dân có thể lựa chọn thực hiện thủ tục tại các trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nhiều loại hồ sơ được số hóa, tiếp nhận trực tuyến và luân chuyển trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết.

Hệ thống cho phép tự động điền thông tin vào biểu mẫu điện tử từ các cơ sở dữ liệu đã kết nối, giúp giảm thời gian kê khai và hạn chế sai sót. Nhiều giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu điện tử có thể được tái sử dụng thay vì phải nộp lại nhiều lần.

Theo các quy trình mới, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID được khuyến khích nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến thuận tiện hơn.

Việc chuẩn hóa toàn bộ các khâu xử lý từ tiếp nhận, số hóa hồ sơ, phân công cán bộ thụ lý, thẩm định đến phê duyệt kết quả cũng góp phần tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi bước đều được quy định trách nhiệm và thời gian thực hiện cụ thể, hạn chế tình trạng kéo dài hoặc phát sinh thêm thủ tục ngoài quy định.

Đối với người dân, thay đổi này không đơn thuần là cải tiến về mặt kỹ thuật. Điều được quan tâm nhiều hơn chính là khả năng giảm số lần đi lại, giảm thời gian chờ đợi và có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Nếu trước đây nhiều thủ tục đất đai phụ thuộc đáng kể vào hồ sơ giấy và việc xác minh thông tin thủ công thì trong quy trình mới, dữ liệu số trở thành nền tảng cho toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ.

Các quy trình được tái cấu trúc đều áp dụng mô hình tiếp nhận điện tử. Hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ. Nhờ đó, nhiều thông tin được tự động trích xuất thay vì yêu cầu người dân kê khai lặp đi lặp lại.

Quá trình số hóa cũng giúp rút ngắn thời gian giải quyết ở nhiều thủ tục. Đối với thủ tục đăng ký biến động do chia, tách, hợp nhất hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thời gian xử lý tối đa từ 5 đến 8 ngày làm việc tùy từng trường hợp.

Robot làm nhiệm vụ lễ tân, phục vụ cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức.

Đối với thủ tục đăng ký biến động trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thời gian giải quyết từ 4 đến 8 ngày làm việc. Riêng một số trường hợp đặc thù liên quan đến chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản có thời hạn xử lý dài hơn theo quy định chuyên ngành.

Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thay đổi tài sản được giải quyết trong thời gian từ 5 đến 8 ngày làm việc.

Các trường hợp đăng ký biến động liên quan đến thỏa thuận giữa các thành viên hộ gia đình, giữa vợ và chồng, giải quyết tranh chấp đất đai, thi hành án hoặc xử lý tài sản bảo đảm được giải quyết trong thời gian từ 8 đến 10 ngày làm việc.