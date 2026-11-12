TP Hồ Chí Minh giữ nhịp điều hành, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Quang cảnh kỳ họp sáng 12/11.

Phát huy đà tăng trưởng, khơi thông nguồn lực

Sáng 12/11, tại Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa), HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy - kỳ họp chuyên đề, để xem xét và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo UBND Thành phố và các đại biểu HĐND tham dự.

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm Thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời triển khai nhiều công việc có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Yêu cầu xuyên suốt được Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh là duy trì sự ổn định của bộ máy, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đánh giá kết quả điều hành thời gian qua, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Những chuyển biến này có sự lãnh đạo của Thành ủy, sự đồng hành, giám sát của HĐND cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%; thu ngân sách đạt 95,5% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt mức cao và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh và chăm lo đời sống người dân được quan tâm. Chỉnh trang, phát triển đô thị có chuyển biến; mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, các kết quả phản ánh trách nhiệm của tập thể UBND, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu. Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, Thành phố phải xử lý khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, đồng thời đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm là phát huy các động lực đang có, chuyển nguồn lực đầu tư thành kết quả thực tế. Tại cuộc họp kinh tế - xã hội ngày 5/11, UBND Thành phố xác định để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%, kinh tế quý IV cần tăng 13,23%. Áp lực này đòi hỏi sự tập trung của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là mũi nhọn. Đến hết tháng 10, Thành phố giải ngân khoảng 118.278 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch; còn khoảng 29.321 tỷ đồng cần tiếp tục thực hiện. Mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và mặt bằng.

Song song với đầu tư công, Thành phố chú trọng khơi thông đầu tư tư nhân, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và khai thác nguồn thu ngân sách. Các nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ: dự án được triển khai tạo thêm hoạt động sản xuất, kinh doanh; thị trường tiêu dùng được thúc đẩy giúp doanh nghiệp mở rộng đầu ra.

"Kết quả tăng trưởng cần được tiếp nối bằng khả năng tổ chức thực hiện. Nguồn vốn đã bố trí phải đi cùng tiến độ công trình; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phải gắn với việc giải quyết vướng mắc cụ thể. Đây là những công việc cần sự phối hợp liên tục giữa cơ quan điều hành và các đơn vị thực hiện", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Giữ hoạt động chính quyền liên tục, thông suốt

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh khẳng định, Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô, không gian và vị thế ngày càng lớn. Những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất cao, đòi hỏi tiếp tục đổi mới, tạo đột phá trong quản lý, điều hành.

HĐND Thành phố ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể lãnh đạo UBND thời gian qua, đặc biệt là vai trò của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển. Việc kiện toàn bộ máy được đặt trong yêu cầu kế thừa thành quả, phát huy kinh nghiệm và duy trì sự đoàn kết, thống nhất.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị tập thể UBND tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh nhiều công việc lớn đang triển khai, hoạt động của chính quyền phải ổn định, liên tục, thông suốt; các mục tiêu phát triển được thực hiện đồng bộ, nhất quán. Yêu cầu này cũng đặt trách nhiệm đối với sự phối hợp giữa HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngay sau kỳ họp, các đơn vị liên quan được đề nghị khẩn trương hoàn tất thủ tục trình phê chuẩn nhân sự, phối hợp bàn giao, tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm công tác quản lý không bị gián đoạn.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Thành phố đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới; đồng thời bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. HĐND Thành phố cũng đặt kỳ vọng tân Chủ tịch cùng tập thể UBND phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những kết quả đã đạt được, đổi mới phương thức điều hành, bảo đảm công việc thông suốt và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quốc Phong, tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể UBND Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới điều hành và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ông Lê Quốc Phong khẳng định sẽ lắng nghe, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, chung sức xây dựng Thành phố phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 112/112 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ công nghệ sinh học, Cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Từ tháng 10/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh. HĐND Thành phố kỳ vọng ông cùng tập thể UBND kế thừa kết quả đã đạt được, đổi mới điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sắp tới.