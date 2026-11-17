Học sinh mầm non tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 7582/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ trẻ em, chính sách phát triển đội ngũ theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026 và năm học 2026–2027. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2026.

Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26.6.2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (có hiệu lực từ 20/10/2025).

Theo đó, số lượng được phê duyệt là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo đúng đối tượng, điều kiện, mức hưởng và thời gian hưởng theo quy định.

Trẻ em tại trong độ tuổi học mầm non đang học tập tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn phường Thủ Đức

Theo quyết định, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, danh sách đối tượng thuộc phạm vi quản lý; việc xác định điều kiện, thời gian hưởng, mức hưởng và kinh phí thực hiện chính sách theo quy định và thẩm quyền được giao.

Đồng thời, tổ chức thực hiện chi trả chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan. Chỉ thực hiện chi trả sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt số lượng giáo viên, nhân viên, trẻ em được hưởng hỗ trợ từ chính sách phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi

Theo Phụ lục I (kèm quyết định) năm học 2025-2026, trên địa bàn thành phố có số giáo viên, nhân viên, trẻ em được hưởng chính sách trên như sau: Số giáo viên mới tuyển dụng năm học 2025-2026: 260 giáo viên; số cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3-5 tuổi: Cán bộ quản lý: 1.821 người, giáo viên: 7.463 người, nhân viên: 1.901 người).

Số trẻ được hỗ trợ ăn trưa: Trẻ em 3 tuổi (lớp 3-4 tuổi): 261 trẻ; trẻ em 4 tuổi (lớp 4-5 tuổi): 484 trẻ. Số trẻ được hỗ trợ chi phí học tập: Trẻ em 3 tuổi (lớp 3-4 tuổi): 3, 237 trẻ; trẻ em 4 tuổi (lớp 4-5 tuổi): 3.692 trẻ. Chi tiết số lượng từng xã, phường, đặc khu tại đây!

Theo Phục lục II (kèm quyết định) năm học 2026-2027, trên địa bàn thành phố có số giáo viên, nhân viên, trẻ em được hưởng chính sách trên như sau: Số cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3-5 tuổi: Cán bộ quản lý: 1.306 người, giáo viên: 7.768 người, nhân viên: 1.849 người.

Số trẻ được hỗ trợ ăn trưa: Trẻ em 3 tuổi (lớp 3-4 tuổi): 432 trẻ; trẻ em 4 tuổi (lớp 4-5 tuổi): 447 trẻ. Số trẻ được hỗ trợ chi phí học tập: Trẻ em 3 tuổi (lớp 3-4 tuổi): 5,325 trẻ; trẻ em 4 tuổi (lớp 4-5 tuổi): 4.446 trẻ. Chi tiết số lượng từng xã, phường, đặc khu tại đây!

Theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi được hỗ trợ thêm 960.000 đồng/tháng (khoản này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội).

Hỗ trợ đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi: Tiền ăn trưa: Mức hỗ trợ 360.000 đồng/trẻ/tháng (tối đa 9 tháng/năm học) cho các trường hợp đặc thù như trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con người có công, trẻ khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp 150.000 đồng/trẻ/tháng (tối đa 9 tháng/năm học), bao gồm cả trẻ ở cơ sở dân lập, tư thục có phụ huynh là công nhân tại các khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất…