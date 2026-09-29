TP Hồ Chí Minh giành 3 danh hiệu du lịch hàng đầu châu Á

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, TP Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh đạt các danh hiệu: Asia’s Leading Business Travel Destination 2026 - Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026; Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026 - Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026; và Asia’s Leading City Tourist Board 2026 - Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026, dành cho Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng.

Ba danh hiệu tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của TP Hồ Chí Minh tại các giải thưởng du lịch quốc tế, đồng thời ghi nhận sức hút của điểm đến, năng lực tổ chức sự kiện và vai trò của ngành du lịch hành phố trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tại World Travel Awards 2025, TP Hồ Chí Minh được vinh danh ở 4 hạng mục. Trong đó, danh hiệu Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á và Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á được trao cho thành phố 4 năm liên tiếp (2022-2025). Danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á cũng được trao 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Ở lĩnh vực du lịch MICE (Du lịch kết hợp giữa hội họp, hội nghị, triển lãm và du lịch khen thưởng dành cho các doanh nghiệp, tổ chức), TP Hồ Chí Minh liên tục được World MICE Awards vinh danh là Điểm đến Du lịch MICE hàng đầu châu Á trong 6 năm liên tiếp (2020-2025). Thành phố cũng đạt danh hiệu Điểm đến Du lịch Khen thưởng hàng đầu châu Á năm 2024 và ITE HCMC - Triển lãm Thương mại tốt nhất châu Á trong 2 năm liên tiếp (2024-2025).

Những kết quả này cho thấy vị thế của TP Hồ Chí Minh trong các phân khúc du lịch kinh doanh, MICE, lễ hội và sự kiện, đồng thời phản ánh quá trình đầu tư nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá quốc tế.

Du lịch đường thủy được TP Hồ Chí Minh xác định là một trong những sản phẩm có tiềm năng thu hút du khách.

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo và giao thương quốc tế, thành phố đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ du lịch kinh doanh và sự kiện, từ hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị - triển lãm, cơ sở lưu trú đến các không gian văn hóa, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm.

Thành phố cũng mở rộng không gian du lịch từ khu vực đô thị trung tâm đến sông nước, biển đảo và các điểm đến sinh thái, qua đó tạo thêm lựa chọn cho du khách và các nhà tổ chức sự kiện.

Định hướng “TP Hồ Chí Minh - Điểm đến kết nối, Kiến tạo giá trị” tiếp tục được ngành du lịch thành phố phát huy trong giai đoạn mới, hướng đến kết nối du khách, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; kết hợp kinh doanh với văn hóa, giải trí và trải nghiệm; đồng thời tạo thêm các giá trị bền vững cho điểm đến.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho rằng các danh hiệu quốc tế là sự ghi nhận đối với toàn ngành, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ, tổ chức sự kiện, hàng không, vận tải và người dân. Đây cũng là động lực để ngành Du lịch tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” đến du khách trong nước và quốc tế.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, nhằm vinh danh các điểm đến, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích nổi bật.