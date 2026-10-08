TP Hồ Chí Minh giảm tai nạn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng PC08, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Chiều ngày 8/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết số vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng qua giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025; số người chết giảm khoảng 14,5%, tương ứng 108 người; số người bị thương giảm khoảng 21,5%.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, kết quả trên có sự đóng góp của nhiều ngành, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, với khoảng 655 người chết và 678 người bị thương, hậu quả tai nạn giao thông vẫn rất lớn, đòi hỏi tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn trên cơ sở phân tích dữ liệu.

Qua thống kê, tai nạn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ chiếm khoảng 46% tổng số vụ; đường xã và đường liên xã chiếm hơn 30%. Tai nạn có tỷ lệ cao tại các khu vực xa trung tâm, vùng ngoại thành. Khung giờ từ 18 - 24 giờ chiếm khoảng 33% tổng số vụ. Thứ Bảy và Chủ nhật cũng là những ngày tai nạn tăng cao, đồng thời số người chết có xu hướng tăng.

Ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy dừng đèn đỏ trên đường Trường Chinh.

Từ những đặc điểm trên, PC08 xây dựng các kế hoạch chuyên đề, bố trí lực lượng tập trung tại những tuyến đường, khu vực, khung giờ và ngày có nguy cơ cao nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn và hạn chế thiệt hại.

Về điểm đen tai nạn giao thông, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện rà soát theo chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục. Qua rà soát trong 9 tháng qua, đơn vị chưa phát hiện vị trí được xác định là điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo hướng dẫn đang áp dụng.

Bên cạnh rà soát hạ tầng, lực lượng chức năng tiếp tục phân tích từng vụ tai nạn, xác định các tuyến đường, khu vực và thời điểm có tỷ lệ tai nạn cao để lựa chọn địa bàn, nội dung và phương án bố trí lực lượng phù hợp.

PC08 cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết, tăng cường nhắc nhở người điều khiển phương tiện, đồng thời tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ; trường hợp người vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức, lực lượng chức năng cũng sẽ thông báo về cơ quan, đơn vị.