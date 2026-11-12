TP Hồ Chí Minh: Giám sát thực hiện lương tối thiểu mới từ năm 2027

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vé tàu xe để về quê đón Tết.

Sáng 12/11, đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết đang đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 1/1/2027, Thành phố áp dụng mức lương tối thiểu tháng vùng I là 5,7 triệu đồng, vùng II là 5,08 triệu đồng; mức lương tối thiểu giờ tương ứng là 27.400 đồng và 24.400 đồng. Việc xác định vùng căn cứ nơi hoạt động của người sử dụng lao động; từng đơn vị, chi nhánh áp dụng theo địa bàn hoạt động.

Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu khác thuộc trường hợp được quy định tại Nghị định nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, người sử dụng lao động trong khu áp dụng mức cao nhất. Trường hợp trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, việc quy đổi thực hiện theo Nghị định.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị công đoàn cơ sở phổ biến mức lương mới, thời điểm áp dụng cho đoàn viên, người lao động. Trước ngày 1/1/2027, công đoàn đề nghị người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động và quy chế trả lương; tham gia góp ý phương án điều chỉnh, giám sát việc công khai tại nơi làm việc.

Đồng thời Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu công đoàn cơ sở giám sát việc trả đủ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm và thực hiện các chế độ theo pháp luật. Những thỏa thuận, cam kết có lợi hơn cho người lao động được đề nghị tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; đồng thời chủ động đối thoại, thương lượng cải thiện tiền lương.

Đặc biệt, công đoàn phải đối chiếu bảng kê trả lương tháng 1/2027 với mức lương tối thiểu áp dụng. Khi phát hiện trả thiếu hoặc áp dụng sai vùng, công đoàn kiến nghị bằng văn bản để người sử dụng lao động điều chỉnh, trả đủ phần chênh lệch từ thời điểm phải áp dụng; theo dõi kết quả khắc phục và báo cáo để được hỗ trợ, xử lý.

Các đơn vị được yêu cầu tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ người lao động, kể cả tại nơi chưa có công đoàn cơ sở. Việc theo dõi ưu tiên doanh nghiệp có nhiều lao động hưởng lương sát mức tối thiểu, nhiều chi nhánh hoặc có phản ánh về tiền lương.