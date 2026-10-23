TP Hồ Chí Minh giảm mưa cuối tuần, đề phòng ngập do triều cường

Dự báo phân bổ mưa khu vực Nam Bộ trong 3 ngày 23 - 25/10. Nguồn: Đài KTTVNB

Tại TP Hồ Chí Minh, thời tiết hai ngày cuối tuần có xu hướng ít mưa hơn, chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Tuy nhiên, người dân cần chú ý diễn biến triều cường khi mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục tăng theo kỳ triều cường rằm tháng Chín âm lịch.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP Hồ Chí Minh ngày 23/10 dao động từ 31 - 33°C, thấp nhất từ 24 - 26°C. Ngày 24/10, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 32 - 34°C. Một số khu vực như Gò Vấp, Bình Tân, Củ Chi, Bình Chánh, Dĩ An và Thủ Dầu Một có thể đạt 34°C. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 - 27°C.

Dù mưa giảm, khả năng xuất hiện mưa vẫn khác nhau giữa các khu vực. Trong ngày 24/10, xác suất mưa tại các điểm phường Sài Gòn và Chợ Lớn ở mức 20%; tại Bình Thạnh, Thủ Đức và Gò Vấp ở mức 25%. Các điểm Nhà Bè, Cần Giờ và Vũng Tàu vẫn có xác suất mưa 55%.

THỜI TIẾT TP HỒ CHÍ MINH

Nhiệt độ và khả năng có mưa

Từ ngày 23/10 đến 25/10/2026

THỨ SÁU

23/10

Nhiệt độ cao nhất

31 - 33°C

Nhiệt độ thấp nhất

24 - 26°C

Xác suất có mưa

50 - 65%

THỨ BẢY

24/10

Nhiệt độ cao nhất

32 - 34°C

Nhiệt độ thấp nhất

25 - 27°C

Xác suất có mưa

20 - 55%

CHỦ NHẬT

25/10

Nhiệt độ cao nhất

31 - 34°C

Nhiệt độ thấp nhất

25 - 27°C

Xác suất có mưa

50 - 65%

Lưu ý: Số liệu thay đổi theo từng điểm dự báo. Xác suất mưa thể hiện khả năng có mưa, không phải lượng mưa.

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Về thủy văn, đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động III. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 22/10 dự báo mực nước cao nhất tại trạm Phú An tăng từ 1,38 m ngày 23/10 lên 1,47 m ngày 24/10 và đạt 1,68 m ngày 26/10.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, mực nước cao nhất trong ba ngày này lần lượt là 1,42 m, 1,50 m và 1,70 m. Trạm Thủ Dầu Một trên sông Sài Gòn có các mức dự báo tương ứng là 1,60 m, 1,68 m và 1,80 m.

TP Hồ Chí Minh | Thủy văn

Mực nước triều tiếp tục tăng

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động III (cấp 3). Người dân cần đề phòng ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Lưu ý: Các số liệu thể hiện mực nước tại trạm, không phải độ sâu ngập trên đường.

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo triều cường có khả năng gây ngập một số vùng trũng thấp, ven sông tại TP Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông. Người dân cần theo dõi diễn biến mực nước để chủ động bảo vệ tài sản và sắp xếp việc đi lại, kể cả khi thời tiết ít mưa.

Về chất lượng không khí, dữ liệu của IQAir (Thụy Sĩ) ngày 23/10 cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thang đo của Mỹ tại TP Hồ Chí Minh ở mức 113, không tốt cho sức khỏe các nhóm nhạy cảm. Nồng độ bụi mịn PM2.5 ghi nhận ở mức 40,2 µg/m3.

Dữ liệu chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh ngày 23/10. Ảnh chụp màn hình

Trên phạm vi Nam Bộ, ngày 23/10, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa phía bắc của rãnh áp thấp có trục đi qua vùng biển phía nam Cà Mau. Mưa có thể xuất hiện ở vài nơi ngay trong buổi sáng.

Miền Tây Nam Bộ là khu vực tập trung mưa trong ngày, với mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa và có nơi mưa to. Tại miền Đông Nam Bộ, mưa chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển phía đông. Về đêm, mưa giảm và hầu hết các nơi tạnh ráo. Từ ngày 24/10 đến 25/10, mưa trên toàn Nam Bộ giảm dần cả về diện và lượng, chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.