TP Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công vượt bình quân cả nước

Các dự án đầu tư công về hạ tầng giao thông được TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân sớm.

Chiều 8/10, đại diện Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, kết quả giải ngân đến hết tháng 9 của TP Hồ Chí Minh đạt 111.494 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 147.599,166 tỷ đồng. Kết quả bao gồm vốn giải ngân bằng lệnh chi tiền và khoản tiết kiệm 5% kế hoạch đầu tư công đã nộp ngân sách Trung ương.

Nếu không tính khoản tiết kiệm 7.203,9 tỷ đồng từ vốn đầu tư công ngân sách địa phương, dự kiến dành đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thành phố đã giải ngân 104.290 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch 140.395,266 tỷ đồng.

Theo báo cáo ngày 2/10 của Bộ Tài chính, TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn và thuộc 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước. Đến hết tháng 9, mức bình quân toàn quốc đạt 62,9%.

Đại diện Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố xác định giải ngân đầu tư công là động lực tăng trưởng, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Các giải pháp được triển khai, gắn điều hành kế hoạch vốn linh hoạt với siết chặt kỷ cương, không để vốn chờ công trình, dự án.

Qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị, Thành phố đã điều chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ những dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng thực tế, giải ngân tốt.

Tiến độ giải ngân chuyển biến rõ qua từng quý. Quý I, Thành phố giải ngân 13.618 tỷ đồng, đạt 9,2%, thấp hơn bình quân cả nước là 11%. Đến hết quý II, kết quả là 51.634 tỷ đồng, đạt 35%, bằng bình quân toàn quốc. Trong quý III, tỷ lệ giải ngân tăng, đạt 43,2% vào tháng 7, 57,7% vào tháng 8 và 75,5% vào tháng 9. Riêng số vốn giải ngân trong quý này cao gấp 1,16 lần sáu tháng đầu năm.

Ở các ban quản lý dự án có vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt 85,5%; Ban phụ trách công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%. Cả ba vượt mức bình quân 74,3% của Thành phố. Ban phụ trách công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%.

Theo đại diện Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, kết quả giải ngân trong quý III tạo tiền đề để Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn vào cuối năm. Để đạt mục tiêu này, Thành phố cần tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc và điều chuyển vốn kịp thời sang những dự án có khả năng giải ngân tốt. Các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng thực tế, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.