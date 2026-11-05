TP. Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80%

TP. Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công đạt 80,1%, còn 29.321 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nguyễn Chinh - TTXVN

Đến cuối tháng 10, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 147.599 tỷ đồng, đạt 100% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời đã giải ngân được khoảng 118.278 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 80,1% kế hoạch. Thông tin được UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11/2026 tổ chức chiều 5/11.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh nhận định, 10 tháng năm 2026, công tác đầu tư phát triển, nhất là đầu tư công, được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến rõ nét; giải ngân đầu tư công đạt 80,1%, vượt mức bình quân chung cả nước.

Thành phố cũng chủ động rà soát, phân loại, xác định hướng xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc; tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Trong hai tháng còn lại của năm 2026, TP. Hồ Chí Minh gặp áp lực rất lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 100%. Riêng về giải ngân đầu tư công, gần 20% số vốn còn lại cần giải ngân tương đương số tiền 29.321 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, kết quả 10 tháng là động lực lớn cho thành phố nỗ lực hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch năm, khi cùng kỳ năm 2025 Thành phố chỉ giải ngân đạt 56,2%.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, Thành phố xác định tập trung toàn lực trong tháng 11 và tháng 12 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, giao thông và công trình trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng.

Thành phố cũng ưu tiên thúc đẩy các dự án trọng điểm, các lĩnh vực, các ngành, địa phương có kết quả giải ngân tốt để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong điều kiện thuận lợi có thể hướng tới mục tiêu đạt 110% kế hoạch năm.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương giải ngân đầu tư công; điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng thực hiện; đánh giá bằng KPI, áp dụng cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với đơn vị chậm tiến độ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được lưu ý, giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến rõ rệt sau những giải pháp mạnh, tăng sau từng quý, cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay trong công tác giải ngân hai tháng cuối năm. Tuy nhiên, bên cạnh đầu tư công, cũng cần quan tâm tập trung cho giải ngân đầu tư tư, đẩy nhanh giải ngân vốn FDI để khơi thông nguồn vốn cho phát triển toàn xã hội, vì mục tiêu tăng trưởng trên 10%.

Bên cạnh kết quả khả quan về giải ngân đầu tư công, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Đáng chú ý là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 11,4% cao hơn mức tăng chung toàn ngành; chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 10,7%. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 19,1 tỷ USD, tăng 315,9% so với cùng kỳ.

Thống kê TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng trên địa bàn thành phố ước đạt 1.678.789 tỷ đồng, tăng 14,7%. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó xuất khẩu đạt 84,87 tỷ USD, tăng 10,93%; nhập khẩu đạt 91,89 tỷ USD, tăng 12,7%.

TP. Hồ Chí Minh đã thu hút khách du lịch quốc tế ước đạt trên 9,3 triệu lượt, tăng 36,94%; khách nội địa ước đạt 44,1 triệu lượt, tăng 1,03%. Tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỷ đồng, tăng 37,71%. Qua đó, thu ngân sách nhà nước 10 tháng thực hiện là 761.998 tỷ đồng, đạt 94,8% so với dự toán, tăng 16,0% so với cùng kỳ; đạt 75,4% của mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng.

Tiến tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026, trong hai tháng cuối năm, UBND TP. Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ tập trung huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Cùng với đó đẩy mạnh thu hút, giải ngân vốn FDI, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, logistics, tài chính và có giá trị gia tăng cao. Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.