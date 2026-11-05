TP. Hồ Chí Minh giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công, tăng tốc hai tháng cuối năm

Tổng vốn đầu tư công thành phố đã giải ngân đạt khoảng 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch năm 2026

Chiều 5/11, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, tổng vốn đầu tư công thành phố đã giải ngân đạt khoảng 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch năm 2026.

Với tổng kế hoạch vốn được giao hơn 147.599 tỷ đồng, thành phố còn khoảng 29.321 tỷ đồng cần giải ngân trong hai tháng cuối năm. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân tăng mạnh từ 56,2% cùng kỳ năm 2025 lên 80,1% năm 2026, cho thấy những chuyển biến tích cực trong triển khai các dự án đầu tư công.

Theo ông Nguyễn Văn Được, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% cả năm, kinh tế thành phố cần tăng trưởng 13,23% trong quý IV. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức khi thời gian còn lại không nhiều, đòi hỏi các sở, ngành và địa phương phải tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

“Thành phố xác định nhiệm vụ giải ngân đầu tư công là mũi nhọn vì giải ngân đầu tư công có vai trò rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, khối lượng còn lại cũng rất lớn, cho nên các đơn vị được giao nhiệm vụ phải phấn đấu làm sao cho được 100%”, ông Được nhấn mạnh.

Bên cạnh đầu tư công, thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân, thúc đẩy tiêu dùng và khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 762.000 tỷ đồng, bằng 94,8% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Đáng chú ý, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 19,1 tỷ USD, tăng 315,9% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Ngành du lịch ghi nhận tổng thu trên 307.000 tỷ đồng, tăng 37,7%, với hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 84,8 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Mặc dù các chỉ số kinh tế duy trì xu hướng tích cực, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách trong hai tháng cuối năm vẫn rất lớn.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân; kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác y tế, khám sức khỏe toàn dân; đồng thời triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành.

Trong đó, ngành thuế cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát nguồn thu, đẩy nhanh đấu giá các khu đất, thu nghĩa vụ tài chính từ các dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm, nhằm tháo gỡ khó khăn và bảo đảm nguồn thu ngân sách.

“Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, thể hiện quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm”, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu.

Với khối lượng vốn đầu tư công còn lại hơn 29.000 tỷ đồng cùng mục tiêu tăng trưởng quý IV ở mức cao, hai tháng cuối năm được xác định là giai đoạn quyết định để TP. Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân, huy động các nguồn lực và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.