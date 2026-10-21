TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm một học sinh mắc não mô cầu

Theo báo cáo nhanh của Trạm Y tế xã Thường Tân, vào lúc 6 giờ ngày 20/10, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh về trường hợp mắc bệnh do não mô cầu tại ấp Mỹ Lộc. Ngay sau đó, trạm y tế tiến hành xác minh thông tin và điều tra dịch tễ.

Các nốt tử ban, dấu hiệu điển hình của bệnh não mô cầu. Ảnh: BV

Bệnh nhân là B.T.T., sinh năm 2014, trú tại ấp Mỹ Lộc, xã Thường Tân. Bệnh nhi đã tiêm một mũi vaccine phòng bệnh do não mô cầu nhóm A, C, W, Y vào ngày 4/9/2023, chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu nhóm B.

Theo thông tin điều tra, sáng 13/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều, không ho, không sổ mũi nên nghỉ học. Ngày 14/10, em được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Châu Thành, phường Tân Hiệp, được chẩn đoán nhiễm siêu vi. Ngày 15/10, do vẫn sốt cao, trẻ tiếp tục đi khám và được bác sĩ đề nghị nhập viện.

Sau đó, gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Thuận Mỹ, phường Thủ Dầu Một. Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ viêm màng não, hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi tỉnh, có dấu hiệu cổ gượng, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, theo dõi viêm màng não vi khuẩn. Kết quả chọc dò tủy sống ghi nhận dịch não tủy vàng đục, nhiều bạch cầu. Xét nghiệm PCR đa tác nhân phát hiện Neisseria meningitidis, tác nhân gây não mô cầu.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của bệnh nhi cải thiện. Bệnh nhi tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, cổ mềm hơn, đồng tử hai bên đều, không ghi nhận yếu, liệt tay chân. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Qua điều tra dịch tễ, trong 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân chủ yếu ở nhà, đi học tại Trường Ngô Thời Nhiệm (phường Bình Dương) và Trung tâm Anh ngữ Ms Huyen tại khu vực Tân Uyên. Bệnh nhi tham gia học tại trung tâm Anh ngữ vào các ngày 3, 6, 8 và 10/10.

Danh sách theo dõi ban đầu ghi nhận 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm bố, mẹ và ông, bà ngoại. Bố, mẹ bệnh nhi đã sử dụng thuốc dự phòng ciprofloxacin; ông bà ngoại được hướng dẫn sử dụng thuốc dự phòng azithromycin.

Trạm Y tế xã Thường Tân đã hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn môi trường bằng cloramin B, theo dõi sức khỏe và liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Đơn vị tiếp tục phối hợp với Trạm Y tế phường Tân Uyên truy vết, điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần tại trung tâm Anh ngữ; đồng thời theo dõi sức khỏe bệnh nhân và những người tiếp xúc gần.

Trạm Y tế xã Thường Tân cũng tham mưu chính quyền địa phương tăng cường truyền thông về dấu hiệu nhận biết và cách phòng bệnh. Người dân được khuyến cáo đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, không tự ý sử dụng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh ghi nhận chùm 4 ca bệnh xảy ra tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó một học sinh 12 tuổi đã tử vong do diễn tiến nhanh, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Hiện chùm ca bệnh này đã được kiểm soát tốt, kể từ ngày 17/10 đến nay chưa ghi nhận thêm ca mới, 3 bệnh nhân đang điều trị ổn định.

Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, bình tĩnh, không chủ quan nhưng không hoang mang. Người dân cần thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung ly, chai nước; giữ lớp học và nhà ở thông thoáng, sạch sẽ.

Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp như sốt, ho, đau họng cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp, không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh. Đặc biệt, cần đi khám ngay khi có biểu hiện sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; đồng thời không kỳ thị người bệnh, người tiếp xúc gần và không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.