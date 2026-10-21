TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm ca mắc não mô cầu ở trẻ 12 tuổi

Theo báo cáo nhanh của Trạm Y tế xã Thường Tân, vào lúc 6h ngày 20/10, đơn vị ghi nhận thông tin có ca não mô cầu. Bệnh nhi nam là B.T.T. (SN 2014) địa chỉ tại tổ 2, ấp Mỹ Lộc. Ngày khởi phát bệnh là 13/10, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và có sức khỏe ổn. Bệnh nhi đã tiêm phòng vaccine 1 mũi vào ngày 4/9/2023.

Về thông tin dịch tễ, từ ngày 1/10 đến ngày 13/10, em đi học thêm tại Trung tâm Anh ngữ Ms H. (đường số 3, khu Biconsi, Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh) học 4 buổi vào các ngày 3/10, 6/10, 8/10 và 10/10.

Tài liệu tuyên truyền về bệnh não mô cầu của Trạm Y tế xã Thường Tân.

Bệnh nhi sốt từ sáng 13/10, không ho, không sổ mũi nhưng đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều nên nghỉ học. Sáng 14/10, em được khám ở Bệnh viện Châu Thành, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh, chẩn đoán nhiễm siêu vi.

Đến ngày 15/10, em vẫn sốt cao nên tái khám, bác sĩ đề nghị nhập viện. Sau đó, em khám Bệnh viện Thuận Mỹ, phường Thủ Dầu Một, xét nghiệm bác sĩ nghi viêm màng não nên hướng dẫn người nhà đưa em đến khám và nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngày 19/10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã lấy mẫu và xét nghiệm, cho kết quả dương tính với não mô cầu. Trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân không đi đâu khác, chỉ ở nhà và đi học tại Trường Ngô Thời Nhiệm (đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh) và Trung tâm Anh ngữ H. tại đường số 3, khu Biconsi, Tân Uyên.

Trạm Y tế xã Thường Tân đã xác minh, điều tra, hướng dẫn người nhà bệnh nhân các biện pháp dự phòng như hướng dẫn ông bà ngoại sử dụng thuốc dự phòng Azithromycin 500mg và xử lý vệ sinh môi trường bằng cloramin B. Đồng thời, hướng dẫn người nhà theo dõi tình hình sức khỏe, khi có dấu hiệu bất thường thì liên hệ trực tiếp cho Trạm Y tế xã Thường Tân để được tư vấn, hướng dẫn.

Trẻ tiêm vaccine phòng bệnh tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (hình minh họa).

Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát chặt chẽ sức khỏe của người bệnh cũng như người tiếp xúc gần với ca bệnh; truyền thông cho người dân các dấu hiệu bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tuyệt đối không được tự ý uống thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận chùm ca não mô cầu nhóm B tại một trường học ở xã Hiệp Phước có 4 học sinh mắc bệnh, trong đó có 1 học sinh tử vong.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm 4 ca bệnh não mô cầu nhóm B đã được kiểm soát tốt. Để tiếp tục bảo đảm an toàn, Trạm Y tế xã sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú của bệnh nhân) đến hết ngày 25/10. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.