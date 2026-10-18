TP Hồ Chí Minh ghi nhận ca bệnh thứ 4 mắc não mô cầu, nhiều học sinh dương tính cúm mùa và rhinovirus.

Theo Sở Y tế, trường hợp thứ 4 là học sinh có tiếp xúc gần với ca bệnh trước đó, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, có kết quả PCR máu dương tính chiều 16/10/2026. Hiện em tỉnh, sinh hiệu ổn định. Song song, xét nghiệm cho thấy nhiều học sinh có triệu chứng hô hấp dương tính với cúm mùa và rhinovirus, phù hợp với bối cảnh cúm đang gia tăng trong cộng đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp mắc não mô cầu tối cấp nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, chiều 14/10/2026, ngành Y tế đã đồng thời cho dùng kháng sinh dự phòng đối với người tiếp xúc gần và tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh phối hợp với trạm y tế và nhà trường lập danh sách người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã xác định để theo dõi sức khỏe. Những người tiếp xúc gần có sốt, đau họng hoặc đau đầu đều được chuyển khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu sốt để được chẩn đoán, điều trị.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10/2026. (Ảnh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cung cấp)

Tính đến chiều thứ bảy 17/10/2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp nhiễm não mô cầu nhóm B. Trường hợp thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, học cùng trường, có tiếp xúc gần hôm 13/10 với một trong ba bệnh nhân dương tính trước đó.

Bệnh khởi phát ngày 15/10/2026 với sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác. Học sinh được nhà trường hướng dẫn nhập viện lúc 18h cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết – viêm màng não do não mô cầu và được điều trị tại khoa cách ly.

Chiều 16/10/2026, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tính đến sáng 17/10/2026, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp. Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận thêm 4 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B và 1 em học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Tất cả 22 em học sinh hiện có sinh hiệu ổn định.

Ngoài 4 trường hợp đã xác định nhiễm não mô cầu nêu trên, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ não mô cầu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca thứ 4 và theo dõi sát toàn bộ danh sách tiếp xúc gần của cả chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước tình hình gia tăng các ca bệnh hô hấp, trong đó cúm mùa là tác nhân chiếm ưu thế, cùng với chùm ca não mô cầu tại trường học, ngành Y tế khuyến cáo người dân và phụ huynh học sinh bình tĩnh, thực hiện các biện pháp sau:

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần, không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh. Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay là do cúm mùa hoặc các tác nhân virus viêm hô hấp thông thường khác.

Khi có triệu chứng viêm hô hấp cấp (sốt, ho, đau họng...), không tự đoán bệnh mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Đi khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Tiêm vắc xin phòng não mô cầu và vắc xin cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung ly, chai nước.

Giữ lớp học, nhà ở thông thoáng, sạch sẽ; học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và được theo dõi sức khỏe.

Không kỳ thị người bệnh và người tiếp xúc; không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngành Y tế.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.