TP Hồ Chí Minh gắn phát triển đô thị với bảo tồn thiên nhiên

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 6/11, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra Hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo (WNICBR), với chủ đề “Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu Dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo”.

Hội nghị do UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam cùng Ban Thư ký WNICBR tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực đô thị hóa đòi hỏi cách tiếp cận phát triển lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Thạnh, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố có thêm cơ hội phát triển kinh tế, đô thị và kinh tế biển, đồng thời mang trách nhiệm lớn hơn trong bảo vệ môi trường, gìn giữ các hệ sinh thái tự nhiên.

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, được UNESCO công nhận năm 2000, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cộng đồng. Thành phố định hướng phát triển Cần Giờ thành không gian đô thị biển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn hệ sinh thái và du lịch sinh thái.

Khẳng định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, ông Bùi Minh Thạnh đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm: thúc đẩy phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên; phát huy khoa học, công nghệ và tài chính xanh trong bảo tồn; đặt con người, cộng đồng vào trung tâm của phát triển bền vững.

Theo đó, hoạt động kinh tế, đô thị và du lịch cần tôn trọng sức chịu tải của hệ sinh thái. Thành phố mong muốn tăng cường nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu, quan trắc hệ sinh thái và tìm kiếm nguồn tài chính bền vững cho bảo tồn. Người dân cần được tham gia, được hưởng lợi và có sinh kế ổn định thông qua kinh tế xanh, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại diện UNESCO thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo.

Ông Hans Dencker Thulstrup, Trưởng bộ phận Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB), Đa dạng sinh học và Hệ sinh thái của UNESCO, nhấn mạnh các khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo là nơi kết nối bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế. Việc ứng dụng công cụ số, giám sát bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và chia sẻ dữ liệu giúp các nhà quản lý có thêm căn cứ khoa học để bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng bền vững tài nguyên.

Hội nghị tập trung vào bốn chuyên đề: Kinh tế xanh và sinh kế bền vững; kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên; quản trị và chính sách phát triển khu dự trữ sinh quyển; tích hợp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với kinh tế xanh và thị trường carbon.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ Hội nghị.

Qua hội nghị, TP Hồ Chí Minh mong muốn mở rộng hợp tác nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, gắn bảo vệ hệ sinh thái với phát triển đô thị xanh, sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.