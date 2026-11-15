TP. Hồ Chí Minh: Gắn kết nghĩa tình, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở phường Tân Hòa

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”. Ảnh: Hoa Lê

Sáng 15/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hoà Phan Lê Huy Hoàng phát biểu chúc mừng và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ảnh: Hoa Lê

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa Trần Hồng Vân đã ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành và những giá trị truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam. Qua các thời kỳ, Mặt trận luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và kết nối các nguồn lực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa Trần Hồng Vân ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Phát huy truyền thống đó, công tác Mặt trận tại cơ sở ngày càng hướng đến những hoạt động thiết thực, gắn với đời sống cộng đồng. Từ vận động Nhân dân tham gia các phong trào, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn đến phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân tiêu biểu, các hoạt động đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa Phan Lê Huy Hoàng ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác tại khu dân cư. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số ngày càng cao, đội ngũ cán bộ Mặt trận vẫn nỗ lực bám sát địa bàn, kiên trì vận động, lắng nghe và chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần củng cố khối đoàn kết và sự đồng thuận từ cơ sở.

Ban Thường vụ phường tặng quà Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch HĐND phường đồng thời trân trọng ghi nhận đóng góp của các đoàn thể từ phường đến khu phố; các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong cộng đồng cùng toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã đồng hành, chung sức xây dựng địa phương.

Đánh giá cao việc gắn kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn hóa mà còn gợi nhắc những giá trị cần được gìn giữ trong đời sống hằng ngày: nét đẹp trong ứng xử, sự quan tâm, sẻ chia, tình nghĩa xóm giềng và trách nhiệm với cộng đồng. Khi những giá trị ấy được trân trọng và phát huy, văn hóa sẽ trở thành nền tảng gắn kết Nhân dân.

Lãnh đạo phường Tân Hòa trao biểu dương các gương “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Hoa Lê

Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới, Chủ tịch HĐND phường đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về khu dân cư. Mỗi cán bộ Mặt trận, đoàn thể cần thực sự gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề Nhân dân quan tâm; kết nối nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia các chương trình chăm sóc, khám sức khỏe toàn dân.

Lãnh đạo phường Tân Hòa trao biểu dương các gương “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với đó, cần phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị từ cơ sở. Qua các phong trào, hoạt động thực tiễn, chú trọng phát hiện cá nhân tiêu biểu, quần chúng ưu tú để giới thiệu tổ chức Đảng bồi dưỡng, giáo dục.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao học bổng từ Quỹ “Vì người nghèo” đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Hòa. Ảnh: Hoa Lê

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình; vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Tân Hòa muôn sắc hoa”. Đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng phường không ma túy và khu dân cư “Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc”.

Lan tỏa nghĩa tình, gìn giữ bản sắc văn hóa

Hội Cựu chiến binh phường Tân Hòa trao quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoa Lê

Điểm nhấn tại buổi họp mặt là hoạt động biểu dương các gương “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia phong trào tại địa phương. Việc ghi nhận, biểu dương không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng mà còn góp phần nhân rộng việc làm ý nghĩa, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình đoàn kết trong cộng đồng.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các không gian giao lưu, văn hóa tại chương trình. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng từ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập. Dịp này, Hội Cựu chiến binh phường Tân Hòa cũng trao quà đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội của những người lính năm xưa.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các không gian giao lưu, văn hóa tại chương trình. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh các hoạt động biểu dương, chăm lo an sinh xã hội, chương trình còn tổ chức nhiều không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa. Nổi bật là không gian check-in “Khoảnh khắc Đại đoàn kết”, gắn với “Hành trình di sản văn hóa - du lịch phường Tân Hòa”, giới thiệu những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương; triển lãm ảnh “Thành phố mang tên Bác - Tự hào và tiếp bước” và triển lãm sách “Văn hóa đọc - Bồi đắp tri thức, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết”.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các không gian giao lưu, văn hóa tại chương trình. Ảnh: Hoa Lê

Các không gian trải nghiệm “Đại đoàn kết số - Kết nối muôn nhà”, gian hàng thư pháp và ẩm thực “Hương vị ba miền - Gắn kết nghĩa tình” mang đến những hoạt động đa dạng, kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với trải nghiệm công nghệ số. Qua đó, người dân có dịp giao lưu, tìm hiểu và cảm nhận sự phong phú của các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Dịp này, phường Tân Hòa cũng phát động xây dựng “Vườn cây Đại đoàn kết”, gắn với phong trào “Tân Hòa muôn sắc hoa”. Hoạt động không chỉ góp phần tạo thêm không gian xanh mà còn khơi dậy ý thức chung tay chăm sóc, bảo vệ môi trường trong mỗi người dân.