TP Hồ Chí Minh gắn học tập suốt đời với thực hành kỹ năng số

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh và lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Ngày 9/10, Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh và lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 với thông điệp “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố”.

Tại sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng cách người dân học tập và tương tác với các dịch vụ công, đặc biệt trong những năm sau dịch COVID-19. Học tập suốt đời vì vậy không chỉ là lựa chọn nội dung hay thời điểm học mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức học với dữ liệu, môi trường số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, TP Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi khi tập trung nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Các giải pháp về phần cứng, dữ liệu và phần mềm ứng dụng có thể hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài giảng nhanh hơn, trình bày sinh động hơn và bổ sung kiến thức cho học sinh. Việc khai thác dữ liệu cũng mở ra khả năng giúp công nhân và đoàn viên học theo nhu cầu, bổ sung những kiến thức còn thiếu thay vì chỉ tham gia các khóa học theo đợt.

Bên cạnh những thuận lợi, việc kết nối và khai thác dữ liệu vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Ông Trương Minh Huy Vũ lưu ý, dữ liệu có ở nhiều nơi không đồng nghĩa với việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Trong giáo dục, nguồn dữ liệu phục vụ học tập cần chính xác và có hệ thống. Người sử dụng cũng cần kiểm chứng thông tin khi tìm kiếm trên mạng hoặc khai thác kết quả do AI cung cấp.

Cùng với chất lượng dữ liệu là trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu hiểu đúng các quy định pháp luật khi khai thác dữ liệu của học sinh, sinh viên và đoàn viên công đoàn. Các đơn vị cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm sử dụng đúng mục đích.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc.

Nhấn mạnh tinh thần “thực học, thực hành”, ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng người dân cần chủ động lựa chọn nội dung học tập và trải nghiệm trên môi trường số. Các nền tảng có thể đề xuất nội dung dựa trên hành vi người dùng, qua đó tác động đến thông tin mỗi người tiếp nhận. Vì vậy, người học cần xác định rõ nhu cầu tìm kiếm và lựa chọn nội dung phù hợp.

Ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu việc nâng cao kỹ năng số, giúp người dân chủ động hơn trên môi trường số. Các hoạt động học tập cần tiếp tục sau ngày hội và tuần lễ hưởng ứng, đồng thời tạo sự hứng thú để người dân tham gia. Ông cũng khuyến khích người dùng góp ý để cơ quan phụ trách tiếp tục hoàn thiện Ứng dụng Công dân số.

Tại ngày hội, các không gian trải nghiệm truyền tải thông điệp “Mỗi người dân một kỹ năng số”. Người dân có cơ hội thực hành sử dụng dịch vụ số, tiếp cận ứng dụng AI và tìm hiểu cách bảo vệ thông tin cá nhân. Các đơn vị giáo dục và doanh nghiệp giới thiệu lớp học thông minh, học liệu số cùng những giải pháp hỗ trợ dạy và học.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham quan các gian trưng bày giải pháp công nghệ tại Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh năm 2026.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh, các nền tảng dùng chung đang hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ số của chính quyền. Qua Cổng 1022, người dân có thể gửi phản ánh và nhận thông tin giải đáp. Thành phố định hướng phát triển ứng dụng Công dân số thành nơi tiếp cận tập trung thông tin, dịch vụ và tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết các cơ sở giáo dục đã triển khai hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1/10 với nội dung phù hợp từng đơn vị. Ngành chú trọng hướng dẫn người học sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm; biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tôn trọng bản quyền.

Theo bà Trương Hải Thanh, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng định hướng đưa nội dung học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng đến gần hơn với nhu cầu của người dân và người lao động. Trọng tâm là kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thay đổi của thị trường lao động để người học áp dụng kiến thức vào công việc và cuộc sống.