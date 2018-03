TP Hồ Chí Minh: Gần 500 chung cư không có hệ thống phòng cháy chữa cháy

Chiều 30/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 04 Về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn.

Tắt hệ thống báo cháy vì sợ làm phiền

Theo số liệu của UBND TP Hồ Chí Minh, trong năm 2017, trên địa bàn đã xảy ra 1.007 vụ cháy, làm chết 26 người, bị thương 44 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,5 tỷ đồng. Đặc biệt ngày 23/3/2018, đã xảy ra vụ cháy tại Chung cư Carina Plaza, làm chết 13 người và 51 người bị thương, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và gây bất an đối với người dân đang sinh sống trong các chung cư, nhà cao tầng.

Cũng theo UBND TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến cháy lớn gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu do chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC, không tổ chức thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn PCCC; hệ thống báo cháy chữa cháy không hoạt động; công tác chỉ đạo khắc phục những vi phạm có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và xử lý hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC trong chung cư, nhà cao tầng chưa kiên quyết…

Cứu hộ trong vụ cháy chung cư Carina.

Theo ông Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh (HoREA) toàn thành phố có 1.037 chung cư; Có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã hết niên hạn sử dụng, trong đó, có 15 chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm cho người sử dụng (cấp D). Hầu hết 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 không có hệ thống PCCC. Nhiều chung cư nhà ở cao tầng lại được cấp phép xây dựng trong hẻm nên tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thoát hiểm cho cư dân khi xảy cháy. Nhiều chung cư nhà ở tái định cư; chung cư nhà ở xã hội, và một số chung cư nhà ở thương mại đang bị người tiêu dùng quan ngại về chất lượng xây dựng, trong đó, công trình PCCC chất lượng thấp, hoạt động không ổn định, thiếu tin cậy… Ông Lê Hoàng Châu cũng phản ánh, có chung cư, hệ thống báo cháy kém chất lượng, liên tục "báo cháy giả", nên cư dân có thói quen "bình thản" khi nghe báo cháy, mà nếu xảy cháy thật, thì rất nguy hiểm; Có nơi tắt luôn hệ thống báo cháy để khỏi bị "làm phiền"…

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, thực trạng yếu kém của công tác PCCC có một phần là nguyên nhân chủ quan. Cơ quan Cảnh sát PCCC có quyền kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ hoặc bất thường đối với nhà chung cư, nhưng trên thực tế, công tác này có thể đã chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhất là khâu hậu kiểm đối với chủ đầu tư trong việc chấp hành khuyến nghị, yêu cầu của Cảnh sát PCCC sau khi kiểm tra

Chây ì sẽ bị cưỡng chế

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các chung cư và nhà cao tầng, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ thị: Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây. Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC thành phố rà soát thống kê đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng. Công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập Ban Quản lý, Ban Quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị về an toàn PCCC và vi phạm trong đầu tư xây dựng. Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp PCCC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về an toàn PCCC.

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina tại TP Hồ Chí Minh làm chết 13 người

UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm xây dựng, vi phạm các quy định quản lý, sử dụng chung cư, nhà cao tầng; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết xử lý các chung cư, nhà cao tầng chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu PCCC và hoàn công xây dựng công trình đã đưa vào hoạt động và phải có biện pháp ngăn ngừa phát sinh các trường hợp tương tự…Đối với những chung cư trước năm 2005 phải có phương án đầu tư trang bị, duy tu, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống thiết bị PCCC theo quy định hiện hành.

Riêng đối với 2 sở quản lý chuyên ngành là Sở Xây dựng và Quy hoạch Kiến trúc, UBND thành phố yêu cầu phối hợp với UBND quận, huyện, Cảnh sát PCCC thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong đầu tư xây dựng; không cấp giấy phép xây dựng khi công trình chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không nghiệm thu và cấp văn bản cho phép công trình được đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC.

Đặc biệt, thành phố thể hiện sự quyết tâm trong việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy của các chủ đầu tư. Thành phố giao cho Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo yếu tố pháp lý và những điều kiện liên quan khác để tổ chức xử lý, cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm kéo dài về PCCC (trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 4/2018); nếu xét thấy cần thiết báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện biện pháp chế tài ở mức cao hơn theo cơ chế đặc thù tại thành phố.

Công ty Hưng Thịnh đề nghị tặng Cảnh sát PCCC một triệu USD

Trong khuôn hội nghị triển khai Chỉ thị 04 của UBND thành phốbị thiết bị phòng, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, Cty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mong muốn được đóng góp số tiền 1 triệu USD cho lực lượng PCCC TP để mua một thiết bị cần thiết nhất cho công tác PCCC. Ông Lê Hoàng Châu cũng đánh giá đó là một nghĩa cử rất cao đẹp.

Hoàng Quân