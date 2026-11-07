TP. Hồ Chí Minh: Gần 380.200 công dân sẽ được gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào năm 2027

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định công nhận danh sách nghĩa vụ quân sự năm 2027. Trong ảnh: Hội trại tòng quân năm 2026 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành Quyết định số 7435/QĐ-UBND về công nhận danh sách nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định công nhận kết quả phân loại 4 danh sách xét duyệt nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2027, với tổng số: 456.956 công dân. Trong đó: Miễn gọi nhập ngũ (theo khoản 2, Điều 41 Luật NVQS) là 120 công dân; không xét tuyển và chưa xét tuyển (theo Điều 5, Điều 6 Thông tư liên tịch số 50 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an): 6.784 công dân; tạm hoãn gọi nhập ngũ (theo khoản 1, Điều 41 Luật NVQS): 69.855 công dân; thuộc diện gọi khám sơ tuyển sức khỏe là 380.197 công dân.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu chỉ đạo tổ chức công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, phường, đặc khu nơi sinh hoạt cộng đồng của khu phố, ấp theo quy định.

Các công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện nhập ngũ tham gia Hội trại tòng quân năm 2026

Theo bảng tổng hợp phân loại danh sách xét duyệt NVQS năm 2027, các địa phương có nhiều công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe như các phường: Chánh Hưng và Bình Đông (mỗi phường hơn 6.000 công dân), Hiệp Bình (5.701 công dân), Dĩ An (4.263 công dân), Tăng Nhơn Phú (4.400 công dân), Bình Thạnh ( 4.071 công dân), Gia Định (5.053 công dân), Thạnh Mỹ Tây (4.517 công dân), Tân Thới Hiệp (4.266 công dân), Đông Hưng Thuận (4.211 công dân), Bảy Hiền (5.038 công dân)…

Các địa phương có số lượng công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe dưới 1.000 công dân như: Xã đảo Thạnh An (77 công dân), Đặc khu Côn Đảo (259 công dân) và các xã: Long Sơn (737 công dân), Bàu Lâm (620 công dân), Châu Pha (736 công dân), Phước Thành (411 công dân), Thanh An (571 công dân), Bàu Bàng (571 công dân), Bắc Tân Uyên (309 công dân), Thường Tân (408 công dân)…

Xem chi tiết Phụ lục tổng hợp kết quả phân loại danh sách xét duyệt NVQS năm 2027 của 168 phường, xã, đặc khu tại đây!